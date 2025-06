Booba : la prime pour la vidéo de Gims sans lunettes a été remportée

Le Duc a annoncé que la vidéo sortirait prochainement.

Ce n'est plus un secret pour personne désormais, Gims et Booba ne se supportent pas. Une hostilité qui part de l'époque où on parlait beaucoup de fraudes au streaming, avec des rumeurs lancées par Gims que Booba avait prises pour lui. Depuis, les deux ne se lâchent pas, et ça a pris des proportions assez tristes : insultes, attaques sur les femmes, les familles, les enfants, les thunes, bref, un vrai beef entre deux têtes d'affiche du rap français. Cette semaine, on franchit encore une étape dans le foutage de gueule, avec la vidéo de Gims sans lunettes qui a enfin été trouvée.

Vous vous en souvenez peut-être : il y a quelques semaines, Booba promettait 5000 euros à celui qui serait capable de lui fournir une vidéo de Gims sans ses lunettes, en bonne qualité. Un énième troll balancé par le Duc à la face de celui qui règne sur les charts sans contestation depuis la sortie de son album "Le Nord se souvient". On croyait que cette histoire allait rester sans suites, mais la vidéo a finalement bien été envoyée à Kopp. C'est en tout cas ce qu'on comprend à travers un tweet posté sur son compte.

5K bien mérités. Très belle vidéo un regard ma foi.... ( La vidéo est dans plusieurs coffres à 3 endroits différents de la planète ) Release party coming soon... https://t.co/PGmoagMyNH — Booba (@booba) June 9, 2025

"5K bien mérités. Très belle vidéo un regard ma foi ... (La vidéo est dans plusieurs coffres à 3 endroits différents de la planète) Release party coming soon ..." peut-on lire dans le tweet posté par Booba. Le message est accompagné de screenshots qui montrent une discussion entre Kopp et la personne qui lui a envoyé la vidéo. Ce qui est drôle c'est qu'au vu de la manière dont il tease l'arrivée de la vidéo, on a l'impression qu'il compte vraiment terminer la carrière de Gims avec ça.

Sauf que des images de Gims sans ses lunettes existent déjà sur Internet depuis longtemps, et que ça n'a pas arrêté sa carrière pour autant. D'ailleurs, l'ancien leader de la Sexion d'Assaut semble être au top de sa forme niveau popularité, et il y a peu de chances que ça change avec une vidéo sans lunettes... Affaire à suivre donc !