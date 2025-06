Junior Bvndo victime de violences policières en plein Paris ?

Le rappeur a été victime d'une arrestation plutôt musclée en plein Paris et la vidéo fait le tour du web.

On le sait, les rapports entre les rappeurs, ou les mecs de quartier en général, et la police, ne sont pas toujours pacifiques, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne compte plus, ces dernières années, les fois où on a vu des vidéos d'arrestations complètement scandaleuses, avec des usages de la force disproportionnés, et jamais aucune excuse ni explication de la part de la police ou de la préfecture. Cette semaine, c'est Junior Bvndo qui s'est retrouvé maltraité par les hommes en bleu.

Junior Bvndo, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un rappeur parisien, membre du label Panenka Music géré par Fonky Flav', et sur lequel on retrouve aussi PLK, ou le S Crew entre autres. Ces derniers jours (on n'a pas la date exacte), il a été arrêté de manière très musclée dans les rues de Paris. La vidéo est filmée du dessus, probablement depuis un balcon ou une fenêtre environnante, et on y voit pas moins de 7 policiers procéder à l'arrestation du rappeur. Sans compte les autres officiers qui "sécurisent" le périmètre, avec une énorme gazeuse en main, au cas où des gens voudraient s'approcher.

On voit quelques policiers sortir leur taser et l'utiliser sur le rappeur. Mais ce qu'on voit surtout, c'est un Junior Bvndo qui termine à moitié à poil au milieu de la rue, et on imagine que le fait d'enlever son froc à un boug ne doit pas faire partie des gestes recommandés dans les manuels de police... Les agents de police sont pourtant très nombreux, et certains tentent d'exécuter des clés sur les bras du rappeur, quand d'autres tentent de l'écraser un peu contre le sol. Bref, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est un usage de la force qui semble totalement disproportionné, et ça ressemble fort à une bavure.

Et en plus d'être disproportionné, cet usage de la force semble être très mal maîtrisé par les "forces de l'ordre". Et si à 7, en étant aussi agressifs avec un seul gars, ils n'arrivent pas à interpeller la personne correctement, on se demande bien qui va protéger les citoyens le jour où ils auront affaire à un mec déter et entraîné avec une arme...