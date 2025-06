Tayc annonce une longue pause dans sa carrière !

Une longue pause, voire même un arrêt de carrière, c’est ce que semble préparer Tayc pour les mois à venir. Celui que l’on connaît pour ses tubes aux sonorités RnB et afrolove vient tout juste de dévoiler le clip de "Ma Lady", mais l’actualité autour de lui dépasse largement la musique. Critiqué récemment par le rappeur 404Billy, Tayc était l’invité de Léa Salamé sur France Inter, où il a surpris tout le monde par une déclaration poignante.

Revenant sur son concert symphonique prévu le 10 novembre prochain à Paris, le chanteur a confié :

Une phrase lourde de sens, d’autant plus que l’artiste affirme que ce show sera le dernier de sa carrière.

Mais pourquoi une décision aussi radicale ? Tayc ne cache rien :

"De la spiritualité, beaucoup, retrouver ma mère, voir mon fils grandir un peu, retrouver ma famille. C’est dur quand même. Cette vie, elle n’est pas non plus faite que de belles choses. J’ai eu une année 2024 très difficile, j’ai perdu mon frère. Je n’ai plus trop goût à la vie et à la musique en ce moment (…) J’ai besoin de recul. Ça tombe bien que vous me posiez la question de Dieu parce que c’est ce qu’il me manque aujourd’hui dans ma vie, vraiment beaucoup de spiritualité. J’ai l’impression d’être un peu perdu. Il faut que j’y retourne parce que je suis né chrétien (…) La musique c’est bien, les showcases c’est bien, les interviews, tout ça. Mais il y a la vie, la vraie."