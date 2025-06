Eminem : un procès contre Meta en cours, 109 millions de dollars réclamés

Un gros procès est en cours autour de l'utilisation du catalogue musical d'Eminem.

Eminem est un véritable phénomène musical, qui a fait vriller des millions de personnes à travers le monde entier. A une époque (début des années 2000), c'était littéralement une sorte de Michael Jackson du rap, il était partout, une vraie rockstar. Il faut dire qu'en quelques années, le rappeur de Detroit a sorti un nombre incroyable de morceaux et d'albums, dont beaucoup sont devenus des classiques et des tubes. Des titres qui sont souvent réutilisés dans des vidéos sur les réseaux sociaux, mais sans l'accord du rappeur et de ses ayants-droits, qui portent plainte contre Meta !

On dirait bien que 2025 est l'année où les rappeurs s'attaquent aux géants médiatiques. Après Drake qui prote plainte contre Universal Music Group, c'est au tour d'Eminem de s'attaquer cette fois au groupe Meta, qui gère Facebook, Instagram, Whatsapp,... Ce n'est pas Eminem lui-même qui s'attaque à l'entreprise de Mark Zuckerberg, mais la société qui contrôle le catalogue musical d'Eminem, et elle réclame à Meta plus de 109 millions de dollars, pour utilisation des morceaux d'Eminem sans autorisation.

Eight Mile Style, c'est le nom de la société, a déposé plainte le 30 Mai devant la Cour de Justice du Michigan et accuse donc Meta d'avoir utilisé 243 morceaux d'Eminem sans autorisation via ses différents réseaux sociaux. Des titres parmi lesquels on retrouve "'Til I Collapse", "Lose Yourself", "The Real Slim Shady", "Mockingbird", "The Way I Am", "Houdini". La société Eight Mile Style réclame donc à Meta 150 000 dollars pour chaque infraction, ce qui fait au total plus de 109 millions de dollars.

Meta a déjà réagi à la plainte publiquement, en affirmant que :

Meta a des licences avec des milliers de partenaires autour du monde et un vaste programme mondial de licences pour la musique sur ses plateformes. Meta était en train de négocier avec Eight Mile Style, mais au lieu de continuer les discussions, ils ont préféré porter plainte.

On peut dire que ça s'annonce bouillant entre les deux parties concernées !