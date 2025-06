Booba réagit à l'entrée de Désiré Doué, et demande la démission de Daniel Riolo

Depuis la victoire du PSG, Kopp est en pétard.

Le rap français, en particulier les rappeurs d'Île de France, ont du mal à s'en remettre : le PSG a remporté la première Ligue des Champions de son histoire samedi soir, en battant l'Inter Milan sur le score fleuve de 5 buts à 0. Une soirée assez folle, avec une véritable domination parisienne, et depuis, les supporters parisiens ne semblent pas descendre de leur petit nuage. Il y en a un qui fait notamment un peu plus de bruit que les autres : Booba, qui a indirectement participé à la soirée de célébration grâce à Désiré Doué.

Kopp est un supporter du PSG plutôt fidèle, on le sait depuis "Jour de Paye" notamment. On se doute qu'il a du savourer cette victoire comme il se doit, d'autant plus que, le soir suivant, lors de la grande soirée de célébration organisée au Parc des Princes, Désiré Doué a fait son entrée au Parc sur "Dolce Camara", le banger de Booba et SDM, qui a encore vu ses streams monter un peu plus. Une entrée qui a profondément ému le Ratpi en chef, si on en croit ses posts sur les réseaux sociaux :

Je ne sais pas s’il réalise ce que ça représente pour moi et pour toute une génération le fait de rentrer sur “Dolce Camara” après avoir gagné la LDC. Ma carrière vient de prendre ton son sens et le mot “loyauté” aussi. Quel honneur, quelle victoire. Merci DD !

Mais évidemment, Booba ne s'est pas arrêté là. Dans d'autres posts sur ses réseaux sociaux, il en a profité aussi pour balancer un petit taquet à Daniel Riolo, qui est d'ailleurs insulté dans le son "Dolce Camara". Kopp a reposté un extrait d'une intervention faite par Riolo au début de saison, au moment où le PSG peinait à convaincre pendant les poules de Ligue des Champions notamment. Intervention pendant laquelle le journaliste a plus ou moins qualifié Enrique d'arnaque, en disant qu'il ne faisait progresser aucun joueur. Evidemment, les paroles sont assez drôles quand on les réécoute maintenant, et c'est la raison pour laquelle Booba demande la démission du journaliste !

Sacré Kopp, même à l'heure de la célébration, il cherche encore la petite bête, on ne le changera jamais !