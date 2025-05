Booba ressort les dossiers sur Gims et l'Olympique de Marseille

Alors que le leader de la Sexion d'Assaut a affiché son soutien au PSG pour al Ligue des Champions, Kopp ressort les dossiers.

Vous le savez, en sport, et particulièrement en football, on n'aime pas trop les infidèles. La rivalité et les derby, c'est quelque chose de très sérieux, depuis la naissance de ce sport : demandez aux supporters de Manchester United et Liverpool s'ils s'entendent bien. En France, on a droit aussi à de belles rivalités qui débouchent souvent sur des matchs assez intenses : Saint-Etienne contre Lyon, évidemment, mais aussi, et surtout, PSG vs OM. Et alors que Paris se prépare pour la finale de Ligue des Champions, qui a lieu ce soir, c'est Gims qui se retrouve dans la sauce à cause de Booba.

Car Gims vient d'afficher il y a quelques jours son soutien au Paris-Saint-Germain, qui va aller jouer sa finale de Ligue des Champions à Munich. Il est même la voix de la bande annonce du match, qui sera diffusé sur M6 gratuitement. Sauf qu'en fouillant dans ses souvenirs, Booba, qui est sur les cotes de Gims depuis dix ans maintenant, s'est rappelé qu'à une époque, Gims était très proche de l'Olympique de Marseille, les grand rivaux du PSG.

Il y a même une époque (autour de 2013), où Gims était allé prendre plusieurs photos en compagnie des joueurs de l'OM, notamment André-Pierre Gignac ou Souleymane Diawara, deux joueurs emblématiques du club à l'époque. Forcément, en tant que supporter parisien assez ancien, Booba a repartagé plusieurs images de Gims pendant son voyage marseillais de 2013. En légende sur Twitter, on peut même lire : "Vas t'accoupler avec la mère à Rabiot sale fdp", faisant référence au footballeur qui est lui aussi passé de Paris à Marseille en quelques années.

Des taquineries assez gentilles, et c'était surtout l'occasion de rire un peu en parlant de foot, avant la grande finale de LDC qui a lieu ce soir. On vous souhaite à tous un bon match !