Tory Lanez : les vidéos de son agression fuitent sur les réseaux

Des images qui semblent invalider la thèse de la légitime défense avancée par l'agresseur.

Beaucoup d'actus sont tombées au sujet de Tory Lanez ces dernières semaines. Le rappeur canadien, un des cracks de sa génération, purge actuellement une peine de prison pour avoir ouvert le feu sur Megan Thee Stallion après une soirée arrosée. Alors qu'on apprenait que le rappeur avait été agressé au couteau pendant sa détention, certaines voix se sont élevées pour annoncer que de nouvelles preuves allaient venir innocenter l'artiste. Cette semaine, ce sont les images de l'agression qui viennent de fuiter en ligne.

Des images visiblement capturées par des caméras de surveillance de la prison, et qui viennent mettre à mal la version de l'agresseur, qui a affirmé qu'il avait agit en état de légitime défense puisque Tory Lanez lui aurait sorti une arme en le menaçant. Sur les images de la vidéosurveillance, on voit l'agresseur Santino Cosio rapidement prendre le dessus sur le rappeur canadien, et le poignarder au torse de manière répétée.

EXCLUSIVE: The Shade Room obtains exclusive footage of Tory Lanez’s prison stabbing. #TSRStaffBD pic.twitter.com/RCV7cYdPe3 — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) May 28, 2025

Tory Lanez, lui, tente de s'en sortir tant bien que mal mais avec peu de succès. Comme un objet masque un peu la scène, difficile d'établir avec certitude la présence ou non d'une arme du côté du rappeur. L'équipe d'avocats de l'artiste affirme que cette agression est une preuve de plus que le rappeur ne peut pas purger sa peine dans de telles conditions, auprès d'autres détenus condamnés à perpétuité, et demande qu'il soit relâché immédiatement.

Pas de news concernant les "nouvelles preuves" dont parlait la défense il y a quelques semaines, en revanche.