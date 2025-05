NBA Youngboy gracié par Donald Trump !

Il est désormais totalement sorti d'affaire !

Ce mercredi 28 mai, l’ancien président a sorti une nouvelle salve de grâces présidentielles et parmi les noms choquants de la liste figure YoungBoy Never Broke Again, aka YB.

Le rappeur de Baton Rouge, actuellement en liberté surveillée pendant cinq ans, voit sa situation judiciaire basculer après cette décision du président. Pour rappel, YoungBoy avait fait un passage par la prison fédérale de Talladega, Alabama, où il a passé presqu’un an derrière les barreaux pour une affaire de port d’armes à feu au niveau fédéral.

Dans une Story Instagram postée peu après l’annonce, YB a exprimé sa gratitude :

« Je tiens à remercier le président Trump de m'avoir accordé ma grâce et de m'avoir donné l'opportunité de continuer à construire – en tant qu’homme, en tant que père et en tant qu’artiste. Ce moment est très important. Il ouvre la voie à un avenir pour lequel j’ai travaillé dur et je suis pleinement prêt à m’y engager. »

Petit rappel pour ceux qui n’ont pas suivi tous les rebondissements : YoungBoy avait été arrêté le 16 avril 2024 à son domicile dans l’Utah, accusé d’avoir monté un réseau de fraude aux médocs sur ordonnance. Les flics avaient aussi retrouvé des armes à feu, ce qui lui a valu une nouvelle inculpation pour possession d’arme par un criminel condamné dans le comté de Weber. Et ce, alors qu’il était déjà en résidence surveillée pour une ancienne affaire d’armes en Louisiane.

La grâce présidentielle, c’est quoi ? C’est le pouvoir pour le président de pardonner un crime fédéral. Elle n’efface pas la condamnation, mais elle libère la personne de sa peine. En gros, Trump vient d’offrir une deuxième chance à YoungBoy, qui va pouvoir avancer sans les chaînes du système judiciaire.

Un tournant inattendu pour l’un des rappeurs les plus polarisants du game. YB est libre, et visiblement, il compte bien en profiter pour marquer l’histoire.