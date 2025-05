Gims prête sa voix à M6 pour la finale de Ligue des Champions

Meugi est partout, même où on ne l'attend pas.

En 2025, on le sait : les rappeurs sont fans de football, au moins autant que les footballeurs sont fans de rap. Récemment, on aura vu Booba féliciter Ousmane Dembélé, mais aussi SDM péter un plomb lors de la récente qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions, la vraie cette fois, pas un final 8 tout pourri sans supporters. Une finale qui va attirer toute l'attention ce week-end, puisqu'elle aura lieu samedi 31 mai à 20h45. Et Gims vient de prêter sa voix pour la bande annonce officielle du match !

GIMS est la VOIX pour la BANDE-ANNONCE de la FINALE DE LIGUE DES CHAMPIONS ! ⚽️



LES FRISSONS. pic.twitter.com/TtYigFSZPK — Kultur (@Kulturlesite_) May 27, 2025

La rencontre sera en effet diffusée sur M6, en clair, pour le plus grand bonheur des amateurs de football et surtout des supporters du PSG. Et pour annoncer la diffusion du match sur leur chaîne, les dirigeants de M6 ont eu la bonne idée de tourner une petite bande-annonce, avec un côté très épique, pour faire monter la sauce avant le match. Et, surprise, c'est la voix de Gims qu'on retrouve en train d'annoncer la rencontre !

Le chanteur avait d'ailleurs annoncé en interview pour So Foot qu'il serait présent sur place le jour du match, pour soutenir le PSG, lui qui doit être un fervent supporter. Hasard ou clin d'œil du destin, Gims est justement en tournée en Allemagne pendant ces prochains jours, et comme la finale a lieu à Munich, ça tombe plutôt bien.

Par contre, petit point noir dans toute cette histoire, la qualité de la voix de Gims dans l'extrait diffusé par M6 a mis Twitter en feu, et ils ont tous sorti leurs plus belles vannes. On ne sait pas si c'est l'audio envoyé par Gims qui était de mauvaise qualité, ou si c'est M6 qui ont mal mixé, mais en tout cas, c'est pas carré !