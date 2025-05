Diddy continue de faire pleuvoir les millions en prison grâce à ce business étonnant

Malheureusement, ce n'est pas un business à la portée de tous !

Le procès le plus médiatisé de l'histoire du rap game est toujours en cours. Il oppose Diddy à des dizaines et des dizaines de victimes de violences, agressions sexuelles, travail forcé et trafic sexuel. Pour le moment, l'affaire ressemble surtout à un règlement de comptes entre Diddy et son ex Cassie, mais on devrait voir d'autres protagonistes apparaître dans les prochains jours. On aurait également pu penser que les finances de Diddy seraient au plus mal, lui qui a du perdre pas mal de partenaires de business avec ce scandale. Mais même en prison, il continue de faire pleuvoir les millions.

C'est le média américain The US Sun qui a dévoilé l'information : depuis son placement en détention en septembre 2024, le boss de Bad Boy Records aurait amassé un peu plus de 4 millions de dollars, grâce à un business plutôt étonnant qui n'a rien à voir avec la musique. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est de louer son jet privé, à 126 reprises, à 32 597 dollars la journée. Résultat : l'argent continue de tomber sur le compte du mogul, et il en a bien besoin car ses frais d'avocats doivent être plutôt élevés.

Petit point négatif dans cette histoire : tout cet argent risque de ne plus lui servir à grand chose, car il y a tout de même pas mal de chances que Diddy finisse avec une lourde peine à la fin de ce procès, toujours autant médiatisé.

Ceci dit, même en taule, il vaut mieux être riche que pauvre...