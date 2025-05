Kanye West déclare en avoir "terminé avec l'antisémitisme"

Le rappeur a même affirmé qu'il voulait "sauver le monde à nouveau".

On se dirige peut-être vers la fin de la crise folie de Kanye West, qui aura été une des plus longues et surtout une des plus violentes de sa carrière. Evidemment, il y a une grosse part de simulation, d'exagération et de provocation de la part de l'artiste, pour faire parler de lui avant la sortie de son album, "Bully", ou "Cuck", on n'a pas encore bien compris comment il voulait l'appeler exactement. Mais le rappeur a dit un paquet de conneries pendant des mois, et visiblement, il s'en est rendu compte, puisqu'il revient sur ses positions désormais.

Si toutes ses déclarations à propos du fait qu'il a sucé son cousin, que les Illuminatis Kardashian lui auraient volé ses enfants ont évidemment fait beaucoup parler, ce qui a le plus créé le scandale, ce sont les propos antisémites, avec apologie du nazisme, comme son morceau "Heil Hitler", retiré de toutes les plateformes. Mais tout ça, c'est terminé : le rappeur n'est "plus antisémite", comme il l'a affirmé dans un de ses derniers tweets.

I am done with antisemitism — ye (@kanyewest) May 22, 2025

On ne sait pas ce qui a motivé sa décision, même si dans un autre tweet posté la même journée, il déclare également : "j'ai simplement eu mes enfants en FaceTime et je veux à nouveau sauver le monde". Pas sûr qu'il sauve quoique ce soit en redevenant antisémite et en insultant tout le monde tous les six mois, mais on imagine que ça lui fait du bien au cerveau d'y croire. Et au moins, ce retournement de veste est un peu plus crédible que lorsqu'il déclarait "aimer les juifs à nouveau grâce à Jonah Hill dans 21st Jump Street", il y a deux ans.

I simply got a FaceTime from my kids and I wanna save the world again… — ye (@kanyewest) May 22, 2025

Par contre, pour le moment, toujours aucun signe d'un bon morceau de Kanye West sur ses prochains projets. Le morceau le plus prometteur, celui qu'il avait fait avec The Game, sur la mère de Beyoncé, ne devrait finalement déboucher sur aucun album, après que Ye se soit mis à dire que Game était un traître. Dommage...