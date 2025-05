Gunna : le divorce avec YSL semble officiel, Young Thug réagit

Gunna a recouvert son tatouage YSL, et le boss du label semble d'accord : c'est la fin d'une ère.

La relation entre Gunna et son label YSL ne semble pas être au beau fixe, et ça fait plusieurs mois que ça dure. Alors que pendant toute la durée du procès, les proches de Young Thug, chef du label, affirmaient que tout allait bien avec Gunna, il semble désormais de plus en plus clair qu'on se dirige vers une séparation entre les deux partis. Cette semaine, on a d'ailleurs un nouvel indice qui va dans ce sens : le rappeur a recouvert son tatouage YSL, et Young Thug a réagi à ça.

C'est le média américain spécialisé dans le rap, XXL, qui s'est emparé de l'affaire en publiant un article sur le sujet lors de la soirée d'hier. Gunna a partagé une série de photos de lui sur son compte Instagram, sur lesquelles on a pu se rendre compte qu'on ne voyait plus son tatouage YSL qui était sur son bras gauche. Le rappeur l'a recouvert par un autre tatouage avec des flammes, et forcément, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'y voir un signe de la séparation imminente entre l'artiste et son label.

D'autant que Young Thug a également réagi à cette actualité, via un tweet dans lequel il déclare : "Je veux dire... il avait dit que ça devait prendre fin lol". Une phrase, "it must end", qui fait directement référence à une des prétendues déclarations de Gunna pendant le très médiatisé procès YSL, pendant lequel il aurait qualifié son label de "gang, qui doit prendre fin", au moment d'accepter son accord avec la justice.

D'après les informations qui circulent sur le net, il ne resterait plus qu'un album pour YSL à faire pour Gunna avant de pouvoir être libéré de son contrat. On pense évidemment qu'il s'agirait d'une mauvaise idée, tant le tandem YSL/Gunna a fonctionné ces dernières années. On peut même dire que Gunna portait le label à lui seul, pendant que les ventes de Thug diminuaient, et qu'il était incarcéré pendant de longs mois sans rien sortir. D'un autre côté, le fait d'être affilié à YSL et à Thug permettait à Gunna d'avoir une certaine légitimité, pas sûr qu'il l'ait toujours en changeant de structure, d'autant plus maintenant que les rumeurs de "poucave" le concernant reviennent de plus en plus souvent.