Black M (Sexion d'Assaut) va faire son premier combat de MMA

Black M est clairement prêt à en découdre sur le ring désormais.

Ces dernières années, on observe un véritable engouement en France autour du MMA et même des sports de combat en général, puisque la légalisation du MMA a envoyé une force nouvelle à plein d'autres disciplines du combat : boxe thaï, JJB, grappling, et évidemment boxe anglaise, même si pour le coup, on a toujours eu un gros réservoir de combattants d'anglaise chez nous. Et devant cette hype qui continue de grandir, même des rappeurs se laissent tenter par l'octogone : on peut citer Bosh, ou Abou Debeing évidemment. Cette fois, c'est au tour de Black M de monter sur le ring !

Le rappeur est même désormais un combattant à temps plein, si on en juge par son compte Instagram sur lequel il n'a absolument plus aucune publication, à part celle qui part de son combat à venir. Black M va en effet faire son entrée dans l'octogone avec un combat prévu contre Bemba. L'évènement n'a pas encore lieu pour une organisation reconnue, ou alors elle a été gardée secrète jusqu'ici. En tout cas, c'est visiblement la marque de salles de sport On Air qui se cache derrière la mise en place de l'évènement.

Rendez-vous le 30 mai sur place (on ne connait pas le lieu exact) ou sur Youtube pour suivre le combat, qui, on l'imagine, sera retranscrit en direct soit sur la chaîne de Black M, soit sur celle d'On Air. Sacré parcours de Black M en tout cas, qui était un des plus gros vendeurs avec la Sexion d'Assaut, puis également en solo, avant de connaître une petite baisse de popularité sur ses dernières sorties.

Mais alors qu'il fêtait ses 40 ans il y a quelques mois, le rappeur parisien semble vivre une sorte de seconde jeunesse, grâce à son titre avec Himra, "Pas dans les débats", qui fonctionne très bien, et à cette nouvelle activité de combattant, qui s'annonce intéressante.