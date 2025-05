50 Cent détruit Diddy après les révélations sur ses "mensurations" pendant le procès

C'est probablement le procès du siècle qui est en train de se tenir actuellement à New-York, concernant les accusations qui pèsent contre Diddy, et elles sont nombreuses. Agressions sexuelles, trafic sexuel, le boss de Bad Boy Records fait face à du sale, et toute sa vie privée est en train d'être déballée à la justice, puis à la presse. Notamment par Cassie, qui est venue témoigner à la barre. Et il y en a un que tout ça fait beaucoup rire : 50 Cent, qui déteste Diddy depuis longtemps, et qui a sauté sur les révélations sur la taille de son sexe pour se foutre de sa gueule.

Car oui, les évènements commencent à prendre une tournure assez comique, même si ça ne fait pas oublier l'aspect horrible et sordide de toute cette affaire. Une des accusatrices de Diddy, qui affirme avoir été violée par le producteur dans son appartement de Manhattan en 2001, a décrit de manière assez graphique le pénis du boss de Bad Boy Records dans sa plainte : "la longueur et la circonférence d'un gros Tootsie Roll" (une friandise américaine), peut-on lire dans le document. Plus loin, elle décrira le bail comme un "tout petit mini-Diddy", et que c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas défendue pendant le viol : elle savait qu'il n'allait pas lui faire très mal.

Evidemment, 50 Cent n'allait pas laisser passer l'occasion de mettre son opps au fond du trou, en appuyant bien sur ces révélations "croustillantes". Dans un post Instagram, il a repris les lyrics d'un ancien tube des 69Boyz datant de 1994, nommé "Tootsee Roll", justement :

Toosie Roll, Toosie Roll, to the left to the left to the right to the right to the front to the front to the back to the back now slide !