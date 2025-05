SCH : "Gâté" fait officiellement son entrée dans le dictionnaire Petit Robert

On en connait un (SCH) qui doit kiffer au max !

En terme de langage, il est assez rare de voir les rappeurs inventer des mots : en général, les artistes s'inspirent à fond de ce qu'ils voient et entendent autour d'eux. Mais il arrive tout de même que grâce aux rappeurs, certaines expressions et certains mots d'argot sortent de leur quartier d'origine pour conquérir la langue française. On l'a vu avec pas mal de rappeurs du 91, notamment de Grigny et d'Evry ("bail", "chacal", le "-zer" aussi), et on le voit récemment avec les rappeurs de Marseille, dont l'argot inonde la Toile et se popularise. D'ailleurs, grâce à SCH, le mot "gâté" vient d'entrer dans le dictionnaire !

L'édition 2025 du Petit Robert est en effet sortie le mercredi 15 mai, et comme chaque année, de nouveaux mots sont ajoutés. Sauf que cette année, les nouveaux mots semblent venir tout droit des quartiers de Marseille ! SCH en avait fait la demande lors de son passage dans l'émission "Hot Ones" : son souhait a été exaucé, puisque le mot "gaté" a fini par faire son entrée dans le dictionnaire. Un mot qui doit absolument tout au S, car quasiment personne ne l'utilisait en dehors de Marseille il y a quelques années.

Gâté, ée (nom) : Terme d’affection. Mes gâtés. Petit(e) ami(e). "C’est elle ma gâtée, ma préférée, mon caramel", un exemple tiré du recueil de nouvelles Marseille, rouge sangs , d’Eric Schulthess, paru en 2013.

Ce n'est pas le seul mot d'argot du Sud à faire son entrée dans le dico : "tarpin" devient lui aussi un mot "officiel" du Petit Robert, tout comme le verbe "tanquer" C'est l'occasion de voir que le rap, et de manière plus générale, la culture populaire issue des quartiers, est de plus en plus présente dans notre société. Et c'est surtout l'occasion de se remettre cette masterclass du S avec la gâtée à l'hôtel.