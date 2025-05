Tory Lanez innocent ? De nouvelles révélations accablantes pour Megan Thee Stallion

La scène rap US est en émoi après la terrible nouvelle qui est tombée cette semaine : Tory Lanez a du être transporté d'urgence à l'hôpital, après avoir été agressé en prison par un détenu condamné à perpétuité pour meurtre. Le rappeur a reçu plusieurs coups de couteau provoquant des blessures assez graves. Cette agression a évidemment remis la lumière sur cette affaire d'agression avec arme qui opposait Tory à Megan Thee Stallion, son ex-girlfriend, qui l'accusait de lui avoir tiré dans les jambes après une soirée trop alcoolisée. Mais le rappeur pourrait finalement être innocent...

On utilise le conditionnel, car rien n'est évidemment certain ni prouvé. Mais de nouveaux éléments ont apparemment été apportés aux avocats de Tory Lanez dans le courant de la semaine, qui prouveraient que ce n'est pas le rappeur qui a ouvert le feu sur Megan Thee Stallion. Dans une conférence de presse, l'équipe juridique de Tory a affirmé qu'ils ont été approché par un dénommé Bradley James avec de nouvelles informations.

B. James s'est présenté comme l'ancien garde du corps de Kelsey Harris, amie de Megan qui était présente avec le couple le soir de la "fusillade". James a affirmé aux avocats de Tory que c'était Kelsey Harris qui avait tiré sur la rappeuse et non Tory, qui aurait simplement essayé de lui prendre l'arme des mains après qu'elle ait tiré à 3 reprises sur son amie. Le garde du corps explique qu'il a entendu Kelsey l'avouer lors d'un appel téléphonique.

Breaking: There is New Tory Lanez evidence. Apparently Kelsey’s bodyguard who was around her during the trial comes forward and confirms that Kelsey was the one who shot the Megan. He said he overheard her say it. pic.twitter.com/pMiBCmDcNw