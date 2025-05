Les Flammes 2025 : un passage censuré par W9 pendant la rediffusion ?

L'intervention de Merwane Benlazar a disparu du programme lorsqu'il a été rediffusé par W9.

Toute la presse ne parle que de ça, et le rap game est en ébullition depuis que la cérémonie des Flammes 2025 a eu lieu, le 13 mai au soir, à Boulogne-Billancourt. Une cérémonie qui a fait réagir, avec des looks assez incroyables de la part des artistes, des prestations scéniques très solides (Nessbeal, Rim'K, L2B, Kaaris,...), des moments très émouvants (la maman de DJ Mehdi), et d'autres un peu plus drôles. La cérémonie était retransmise en direct à Marseille, mais aussi sur plusieurs chaînes Twitch, et elle a même été diffusée en léger différé par W9... qui en aurait censuré certains passages !

C'est en effet avec étonnement que les spectateurs de la chaîne W9 ont découvert plus tard, grâce à Internet, qu'une partie de l'intervention de l'humoriste Merwane Benlazar avait été coupée par W9. Il s'agit notamment du passage sur Cyril Hanouna et la promotion des idées d'extrême droite, puisque l'animateur rejoindra le groupe M6 dès la rentrée 2025, et on imagine que la chaîne ne voulait pas se fâcher avec sa future recrue. Mais aussi le passage sur Jean-Marc Morandini, qualifié de pédophile.

De son côté, la chaîne W9 assume en invoquant la maîtrise de son antenne, et le fait qu'ils ne veulent pas que la cérémonie soit un prétexte pour faire dans la diffamation et l'injure publique :

Nous diffusons Les Flammes depuis la création de la cérémonie. W9 se fait la porte-parole de toutes les cultures populaires et revendique la liberté d’expression. Maintenant, il ne faut pas que cela tombe dans la diffamation, les insultes ou le dénigrement. Nous avons des obligations de maîtrise de l’antenne en tant que diffuseur. Nous ne pouvons pas encourager la diffamation ou l’injure publique.

On ne sait pas à quoi ils font référence lorsqu'ils parlent de diffamation : Jean-Marc Morandini a bien été condamné pour corruption de mineurs, et peut donc tout à fait être qualifié de pédophile, d'autant plus dans un cadre humoristique. Quant à Cyril Hanouna, cela fait des mois qu'il ne se cache plus de banaliser les idées d'extrême droite sur ses différents médias.

Cependant, on remercie quand même la chaîne d'être partenaire de l'évènement depuis le début. Même si, là encore, comme le soulignait l'humoriste Merwane Benlazar, la cérémonie des Flammes 2025 n'est pas diffusée sur W9 parce que le groupe M6 est fan de hip hop, mais bien parce que les artistes récompensés sont les plus écoutés et les plus populaires en France. Il ne faut pas oublier de garder ça à l'esprit !