Natalie Portman grande fan de Tiakola !

L'actrice était déjà venue le voir en concert !

On peut dire ce qu’on veut, mais Tiakola est en train de devenir ce que MHD aurait dû être avant son emprisonnement. Le mec vient totalement de braquer l’industrie en enchaînant les hits, et la cérémonie des Flammes l’a confirmé : Tiakolamelo est l’artiste du moment, avec pas moins de quatre récompenses, dont celle de l’artiste masculin de l’année.

Mais le phénomène ne s’arrête pas là. Le membre du groupe 4Keus est désormais connu à l’international, et notamment aux États-Unis, où une actrice mondialement célèbre s’est déclarée être une grande fan de celui qu’on a récemment vu dans la dernière vidéo de Squeezie : Natalie Portman.

L’actrice de 43 ans, oscarisée et respectée dans le monde entier, ne cache pas son admiration. Elle avait déjà été aperçue à l’un des concerts de Tiakola, immortalisé par une belle photo en compagnie de Josman. Et en pleine promotion de son nouveau film "Fountain of Youth" sur Apple TV, c’est lors d’une interview avec Konbini qu’elle a complètement déclaré sa flamme à l’artiste :

"Je suis une très grande fan. Mon fils est un fan hardcore. Donc je suis fan moi aussi."

Un bel hommage qui montre que Tiakola ne se contente plus de faire vibrer la France, mais qu’il touche les cœurs du monde entier. Rien ne semble pouvoir arrêter son ascension.