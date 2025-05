Cassie accusée de violences contre Diddy pendant son procès

Le procès de Diddy est en train de prendre une drôle de tournure.

Vous le savez si vous suivez un peu l'actualité, ou juste si vous avez déjà regardé une série policière ou judiciaire américaine, les procès aux USA, c'est un sacré bordel. Encore plus quand ça touche à des célébrités, car entre ce que raconte la presse, ce que racontent les avocats, et le verdict rendu par le juge à la fin, il y a de sacrées différences. Et l'affaire Diddy ne fait pas exception : alors qu'on croyait que le mogul était fait comme un rat, la contre-attaque de son équipe judiciaire est solide, et c'est cette fois Cassie qui se retrouve accusée de violences.

On avait appris l'année dernière que Cassie travaillait avec le FBI, dans le but d'apporter un témoignage sur la manière de fonctionner de Diddy pour le faire sauter. C'est dans ce cadre que la vidéo des terribles violences exercées par le chef de Bad Boy Records sur la chanteuse, dans un hôtel, avait fuité sur le web. Sauf que c'est désormais la chanteuse qui a été accusée de violences envers Diddy par l'avocat du producteur, pendant le 4ème jour du procès. C'est le média américain TMZ qui dévoile l'information. Marc Agnifilo, avocat de Diddy, a en effet déclaré devant la cour que :

La défense va soutenir la thèse selon laquelle il y a eu des violences mutuelles pendant la relation, des coups, des deux côtés. Des violences domestiques. Nous allons admettre sans hésiter la violence conjugale. Mais à partir de quand devient-elle coercitive ?

Le juge a alors demandé à l'avocat : "donc vous nous dites qu'on a juste affaire à deux personnes violentes ?", et l'avocat de Diddy répond alors : "oui, c'est exact, nous trouvons ça pertinent". En gros, la défense essaie de faire passer le couple pour un duo au sein duquel la violence était "normale" et admise par les deux partis.

L'objectif derrière tout ça, c'est de faire passer la vidéo de Diddy qui tabasse Cassie dans un hôtel comme non pertinente. Car si il a été admis par le tribunal que la vidéo ne servirait pas de preuve pour inculper Diddy, l'accusation comptait s'en servir pour dresser un portrait très peu flatteur du boss de Bad Boy Records. On dirait bien que c'est raté. En tout cas, l'équipe juridique de Diddy se bat fort et on ne serait pas étonnés de voir qu'à la fin, l'homme d'affaire pourrait bien s'en sortir sans une grosse condamnation !