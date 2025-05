Jay-Z : les fausses accusations de viol lui auraient coûté 200 millions de dollars

Clairement, Jigga a été traîné dans la boue par cette histoire.

L'affaire Diddy vient enfin d'arriver devant les tribunaux, et ils en sont à l'étape du choix des gens qui composeront le jury. Mais cette sombre histoire a eu des conséquences inattendues, notamment Jay-Z, accusé il y a quelques mois d'avoir agressé sexuellement une jeune femme en compagnie de Diddy. Des accusations qui, apparemment, se sont révélées plus tard complètement fausses, au point que Jigga a même porté plainte pour diffamation contre son ancienne accusatrice. Il faut dire que cette affaire a salement sali sa réputation, et a même touché son porte monnaie.

Dans un document qui accompagne sa plainte pour diffamation contre la "fausse victime" qui l'a accusé, Jay-Z affirme en effet que ces accusations de viol lui ont coûté pas loin de 200 millions de dollars. Le document affirme que le rappeur et boss de Roc Nation aurait perdu plusieurs contrats dans le monde du sport et du divertissement, qui auraient pu générer des sommes estimées à au moins 20 millions.

Jay-Z affirme également qu'un crédit de 55 millions de dollars lui aurait été refusé pour cette raison, et qu'un prêt de 115 millions pour Roc Nation aurait également été refusé. La suite du document explique :

Nous avions des accords pour produire des programmes de divertissement pour certains évènements sportifs. Après le procès intenté par Mr. Buzbee, les médias ont déclaré que d'autres entités pourraient stopper leurs accords avec Roc Nation et ont même obligé certains partenaires à s'exprimer dans la presse pour dire que ces accusations pouvaient mettre fin à nos relations commerciales.

Forcément, quand on se met à toucher au business du divertissement et du sport, tout prend des proportions financières énormes et chaque petite information "scandaleuse" est susceptible de tout remettre en cause. En tout cas, on imagine qu'il y en a un qui doit commencer à avoir chaud : Tony Buzbee, l'avocat qui se cache derrière toutes les plaintes déposées contre Jay-Z et aussi contre Diddy. S'il doit rembourser 200 millions à Jay-Z, ça va piquer...