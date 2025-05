SDM et Tiakola font exploser Internet avec leur vidéo chez Squeezie

Les deux rappeurs ont participé à un épisode de "Qui est l'imposteur ?", et c'est une belle réussite.

Cela fait maintenant plusieurs années que le rap français et le Youtube game français entretiennent des rapports assez étroits. Et il faut dire que SDM, tout comme Soso Maness et SCH avant lui, a l'air de faire partie des rappeurs favoris de nos youtubeurs, qui l'invitent partout. Après son apparition remarquée dans la vidéo de McFly et Carlito (à qui il fait découvrir "La Lettre" de Lunatic), le revoilà cette fois en compagnie de Squeezie, le boss du Youtube FR, en compagnie de Tiakola pour un épisode de "Qui est l'imposteur ?" qui restera dans la légende.

Car avec Squeezie, les deux rappeurs se sont vraiment lâchés, et ont ramené l'humour des quartiers dans ce format qui était jusqu'ici beaucoup plus sage (à part dans l'épisode avec Eric et Ramzy, qui est une masterclass). Ce genre d'humour très taquin, avec des vannes solides, qui font rire même ceux qui en sont "victime". Au total, 4 professions se sont succédées à l'écran : chirurgien, mixologue (cocktails), prof de maths et enfin, claquettiste.

PTDRRRRR mais je me pisse dessus c'est la vidéo de l'année 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/AeazmqDUZh — Empereur des FC (@FcTiakola) May 4, 2025

Les deux rappeurs ont offert une belle masterclass d'humour, surtout au moment du passage des claquettistes, avec des vannes folles et quelques imitations très solides de la part de SDM. Tiakola était un peu en retrait, mais il a quand même offert de belles barres de rires aux spectateurs, en devenant accro au fameux "jus de victoire", le nom donné au cocktail préparé par la première participante.

Tiakola est tombé amoureux du cocktail carrément 🍸 pic.twitter.com/CYg4E4jTnI — La Mélo de Tiakola (@LmdTiakola) May 4, 2025

Un bon moment de détente, d'humour et de divertissement offert par nos deux rappeurs, et même si on n'apprend rien de neuf sur eux, on a quand même eu une petite info dans la vidéo : SDM est grave chaud pour faire du doublage dans des films. Et retrouver la voix de Ocho dans un film, ou dans un dessin animé, ce serait incroyable !