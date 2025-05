Booba prêt à donner 5000€ pour afficher la tête de Gims sans lunette en 4K

Le DUC ne veut pas lâcher le steak sur l'ancien membre de la Sexion.

B2O ne rigole pas, et quand il clash, il ne fait pas dans la dentelle ! S’il montre parfois un cœur tendre, comme récemment en sauvant un chien de la noyade, Booba n’a pas la même douceur envers ses rivaux du rap game. Ces dernières semaines, le rappeur du 92 a tiré à balles réelles sur Ninho, Gazo, Vald ou encore Damso. Mais celui qui se fait appeler le DUC a décidé de remettre une pièce dans la machine en s’attaquant une nouvelle fois à Gims.

Visiblement remonté contre l’ancien leader de la Sexion d’Assaut, Booba s’est moqué de son look iconique, et plus précisément de ses lunettes de soleil, qu’il ne quitte jamais et qui font désormais partie intégrante de son personnage public. Mais le DUC veut aller encore plus loin. Déterminé à “terminer la carrière” de son adversaire, il a lancé un appel à ses abonnés : s’ils réussissent à lui fournir une vidéo nette, en 4K, de Gims sans ses lunettes, ils recevront en échange la coquette somme de 5000€ (ou 5000$) de la part de l’interprète de “Friday” lui-même.

Booba prouve une fois de plus qu’il est prêt à tout pour attaquer ses proies. Et surtout, qu’il n’a aucune limite quand il s’agit de déstabiliser ceux qu’il considère comme des ennemis. Pour l’instant, aucun internaute ne semble avoir mis la main sur la fameuse vidéo, mais si vous avez besoin de 5K, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire…