Kery James, Rohff,... : le rap FR réagit à l'assassinat d'Aboubakar Cissé

Les rappeurs recommencent enfin à parler de sujets politiques, et ça fait plaisir.

On est les premiers à avoir pointé du doigt le manque d'engagement des rappeurs français ces dernières années, alors que les sujets qui mériteraient qu'ils prennent la parole n'ont jamais été aussi nombreux. Mais ces derniers temps, les artistes semblent à nouveau assumer leur rôle de porte-parole, notamment au sujet du Congo par exemple. Cette semaine, c'est un triste fait d'actualité, l'assassinat d'Aboubakar Cissé, qui a fait sortir de leur silence quelques rappeurs FR comme Rohff, Kery James ou encore Mokobé.

Bref rappel des faits pour ceux qui n'ont pas suivi les actualités depuis longtemps : Aboubakar s'est fait assassiné le 25 avril dernier, de plusieurs coups de couteaux à l'intérieur même de la mosquée de La Grand-Combe, dans le Sud de la France. Un assassinat visiblement motivé par la haine de l'islam, puisque l'assassin aurait insulté la foi musulmane pendant son passage à l'acte, même si certaines zones restent encore à éclaircir. Le suspect se serait d'ailleurs rendu aux autorités italiennes, avant d'être remis à la justice française.

Alors que l'enquête suit son cours et que les politiciens, comme d'habitude, se sont illustrés par leur manque d'humanité dans ce genre de circonstances (entre silence radio complet, et récupérations les plus maladroites), certains rappeurs français ont décidé de faire part de leur peine et d'envoyer un peu de force à la famille du défunt. Kery James a notamment pris la parole, lui qui est habituellement assez discret, en appelant à tirer les leçons du passé, et en accusant à demi-mots certains responsables français de volontairement attiser la haine du musulman : "Leurs paroles mettent des mots sur ce que leurs cœurs souhaitent en secret, ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués".

Olivier H. a tué le jeune Aboubakar de 40 à 50 coups de couteau.



Olivier H. a même filmé et diffusé ses justifications haineuses antimusulmanes pendant que Aboubakar Paix a son âme agonisait…



Comment est-il possible qu’on entende plus de bruit pour des tags fait par les… pic.twitter.com/uCkUYQ9KSi — ROHFF (@rohff) April 27, 2025

Rohff a lui aussi tenu à faire une déclaration via son compte Twitter, en pointant du doigt les médias et les politiciens qui chercheraient à cacher le caractère antimusulman de ce meurtre horrible : "Pourquoi doit-on autant forcer pour que les médias disent la vérité et que les politiques s’y intéressent ? Ceux-là même qui ont tenté de nous faire croire qu’il s’agissait d’un autre fidèle qui a tué Aboubakar, et qui ont censuré le caractère raciste de l’affaire de Justin P".

Enfin, Mokobe du 113 a opté pour une option un peu plus apaisée en repartageant l'œuvre d'une artiste, Zohra Hassani, nommée "Les Roses de la résilience" et qui représente un croyant en position de prière sur son tapis, avec un bouquet de roses blanches sur le dos. "À travers cette œuvre, je souhaite rendre hommage à Aboubacar, victime d'un crime islamophobe dans une mosquée en France le vendredi 25 avril 2025. En explorant les mémoires corporelles et collectives, je cherche à exprimer la persistance de la dignité même au cœur de la violence", explique l'artiste.

De la résilience, il va en falloir pendant les mois à venir, car on doute que ce genre d'acte de folie reste isolé malheureusement, vu comment les politiciens peinent à prendre la mesure de ce crime horrible. On envoie évidemment nous aussi toutes nos condoléances à la famille d'Aboubakar, assassiné alors qu'il ne voulait qu'aider son meurtrier à s'apaiser.