Booba sauve un chien de la noyade !

Un artiste au grand cœur ce B2O

Et si Booba était un ami des animaux ? Si ses relations avec les humains ne sont pas toujours au beau fixe — on pense notamment à ses clashs incessants avec Ninho, Gazo, Vald ou plus récemment Damso — le DUC de Boulogne prouve une fois de plus qu’il a un grand cœur.

Réputé pour être un producteur avisé et un véritable mentor pour les artistes de son label, celui qui a été choqué par les chiffres de JUL ne cesse de mettre en lumière de nouveaux talents et de leur offrir le succès qu’ils méritent. Après avoir lancé sa nouvelle gamme de whisky D.U.C, c’est dans un tout autre registre que le rappeur a fait parler de lui.

En pleine virée en jet-ski avec sa fille, B2O aperçoit un chien en difficulté, visiblement en train de se noyer. Ni une ni deux, le rappeur n’hésite pas à intervenir. Il s’approche rapidement de l’animal, le récupère avec sang-froid et le met hors de danger. Une scène surréaliste que Booba conclut par une phrase adressée à l’animal dans un anglais parfait :

"Hey, are you okayyyy ?"

Une action spontanée qui a immédiatement été applaudie par les fans de l’artiste sur les réseaux sociaux. Comme quoi, derrière les clashs à répétition et son statut de rappeur incontournable, Booba est aussi un gars chill, qui sait profiter de moments simples en famille… et jouer les sauveteurs à ses heures perdues.