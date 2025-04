Diddy sera bien jugé pour trafic sexuel lors de son procès

Le chef de Bab Boy n'a aps réussi à faire supprimer l'accusation de la liste des charges.

Le jour du jugement approche à grands pas pour Diddy, qui souffle le chaud et le froid en public, en disant qu'il répondra à toutes les accusations qui pèsent contre lui lors du procès, mais qui a finalement tout fait pour en repousser la date. De plus, il a essayé de renouveler son équipe de défense d'après TMZ, en voulant y ajouter l'avocat de Young Thug, mais aussi une "femme noire", probablement pour influer sur les pensées du jury. Cependant, tout ça n'a pas eu l'effet escompté : il sera bien jugé pour trafic sexuel.

Le rappeur et producteur s'était pourtant vu proposer un "plea deal" par la justice, ces accords qui diminuent votre condamnation en échange d'une certaine coopération avec la justice, ou d'une reconnaissance de culpabilité. Un deal qui a donc été refusé par Diddy, qui s'est défendu en affirmant qu'il était un "échangiste".

Son équipe d'avocat a tenté de faire rejeter les dernières preuves ajoutées au dossier concernant les accusations de trafic sexuel, en argumentant devant le juge, en audience préliminaire, que ces preuves avaient été rajoutées au dossier bien trop tard pour que la défense puisse les étudier et répondre aux accusations de manière correcte.

Mais les procureurs et la justice ont finalement affirmé que ces arguments de Diddy étaient avancés dans l'unique but de tenter de repousser le procès, ce qui n'arrivera pas, manifestement. Cependant, le boss de Bad Boy a réussi à faire en sorte que les accusations de travail forcé ne soient pas appliquées aux personnes qui étaient officiellement employées par Diddy.

On en saura un peu plus à parti du 12 mai prochain, date de début du procès de Diddy, qui s'annonce clairement comme une des plus grosses affaires ayant jamais touché le rap game.