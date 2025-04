Daniel Riolo revient sur son embrouille avec SDM : "On a parlé sur insta, il ne m'aime pas"

Une tension qui a pris de grosses proportions en quelques semaines.

Entre SDM et Daniel Riolo, ce n’est pas l’amour fou — bien au contraire. Les deux hommes ne sont clairement pas prêts à partir en vacances ensemble, et leur tension a pris racine là où on ne l’attendait pas forcément : dans un morceau de rap.

Tout part du titre "Dolce Camara", un banger signé Booba et SDM, où ce dernier balance une punchline virulente visant directement le journaliste sportif en insultant ses parents. Une attaque frontale qui a laissé Daniel Riolo dans l’incompréhension totale. Pourquoi une telle animosité ? C’est ce que le principal intéressé avait tenté de comprendre, pendant que SDM, lui, répondait sobrement sur X : "Je ne l’aime pas, tout simplement", en précisant qu’il était prêt à en discuter en privé, mais pas dans l’émission "After Foot".

Et justement, il y a du nouveau dans cette histoire. Invité de l’émission "Ouvre ton tel" sur la chaîne YouTube de RMC, Daniel Riolo est revenu sur l’embrouille qui l’oppose à SDM. Et visiblement, les deux hommes ont fini par s’échanger quelques messages sur Instagram.

"J’adore la chanson, mais bon, il insulte mes parents dedans. (…) SDM, on a fini par en parler. On a échangé sur Insta. Il ne m’aime pas, il ne m’aime pas. Je pense qu’il ne m’aime pas pour des mauvais motifs, pour quelque chose qui traverse un certain esprit chez certaines personnes qui est complètement faux. Mais au bout d’un moment, c’est chiant de se justifier dans la vie, d’avoir une accusation."

Malgré l’attaque initiale, Daniel Riolo reconnaît que la discussion a été cordiale. Et si le mal est fait, l’échange a permis d’apaiser les choses, un minimum.

"Les réseaux créent une réputation et sans arrêt devoir se justifier, c’est pénible. Mes enfants adorent cet artiste, donc il m’a dit : 'La bise à tes enfants'. Franchement, il a été courtois. J’ai voulu comprendre pourquoi. Mais quand les gens ont des idées, ils ont des idées. Et c’est pénible de vouloir faire changer d’avis les gens sans arrêt. On a échangé quelques messages et puis c’est tout. Mais tout le monde dit qu’il est sympa."

Une embrouille qui, si elle ne débouche pas sur un feat ou une invitation, semble au moins avoir trouvé une forme de détente à distance.