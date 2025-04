Kanye West révèle avoir fait du sexe avec son cousin dans un nouveau morceau

Cette affaire Kanye West va beaucoup trop loin.

On se demande bien ce que Kanye West va pouvoir nous sortir sur Twitter pour qu'on s'intéresse à lui, car cette fois, on dirait bien qu'on a fait le tour du sujet avec les dernières révélations du rappeur/producteur. Alors qu'il avait officialisé sa rupture avec Bianca, on dirait bien que tout ça était faux puisqu'il vient de poster une photo en sa compagnie. Entre les rumeurs sur la vie sexuelle de Taylor Swift, les insultes envers Kim Kardashian ou envers les enfants de Jay-Z, il vient cette fois d'aller encore plus loin en parlant de ses pratiques sexuelles avec son cousin.

Le rappeur vient en effet de dévoiler un tout nouveau morceau appelé "Cousin", qui fera visiblement partie d'un album appelé "Cuck" (cocu en anglais), comme l'a annoncé Kanye West lui-même. Un énième craquage de la part de l'artiste, mais ce n'est rien à côté du contenu du morceau : dès le début du titre, il explique que, plus jeune, il traînait avec son cousin et regardait de "sales magazines", dans lesquels ils ont vu des hommes noirs s'embrasser. Il ont finalement reproduit ce qu'ils ont vu dans les magazines, et Ye avoue même avoir fini par faire une fellation à son cousin.

Dans le tweet qui a accompagné la sortie du morceau, Kanye West explique que ce morceau "Cousin" parle de son cousin qui est en prison à vie pour avoir tué une femme enceinte, à qui il a commencé à montrer les magazines pornos de sa mère alors qu'il avait 6 ans. Il termine ce tweet par : "mon nom est Ye et j'ai sucé la b*te de mon cousin jusqu'à mes 14 ans".

On ne sait pas trop quoi dire à propos de ces révélations, à part qu'on s'en serait bien passé. On imagine que même Kanye West ne serait pas assez fou pour inventer tout ça, que le morceau est très électro et s'éloigne vraiment du rap, on dirait d'ailleurs que le morceau a été fait uniquement grâce à l'IA. On espère aussi que le rappeur va avoir recours à une vraie thérapie, au vu de tout ce qu'il a traversé et qui semble lui torturer l'esprit.