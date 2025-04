Quand Gims se filme pour réclamer son argent à la SACEM

Le rappeur est en train de tout braquer !

Est-ce qu’on a actuellement un artiste aussi incontournable en France que Gims ? Franchement, difficile de dire le contraire. Le mec enchaîne littéralement les hits qui deviennent des tubes mondiaux, et il est même sur le podium des rappeurs européens les plus streamés en 2025, juste derrière Central Cee. Celui qui a décidé de boycotter les Flammes est tout simplement l’artiste français le plus connu au monde.

Et quand on voit que les certifications pleuvent à chaque nouveau morceau de l’ancien de la Sexion d’Assaut, rien de plus logique que Gims veuille récupérer son dû. Ce mardi, sur son compte Instagram, il a publié une story où on le voit… devant la SACEM. Il entre dans le bâtiment en lançant un très clair : "Où est l’argent ?"

Un moment épique, où le rappeur s’est mis en scène façon braquage, façon voleur qui vient réclamer son gros chèque. Bien sûr, tout était fait dans l’humour, et c’est là où Gims brille aussi : il sait divertir. Les internautes ont été hilares devant cette vidéo complètement décalée.

Et au fond, on l’aime pour ça aussi, Gims. Il est au sommet, il fait le taf, et en plus il nous offre du contenu fun. En 2025, c’est peut-être ça, être une superstar du rap francophone : dominer les charts, faire rire le public, et rappeler – avec style – qu’il est temps de passer à la caisse.