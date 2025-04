Jul : Après un album et un Stade de France, un store éphémère ouvre à Paris !

Le J donne encore à ses fans !

Quand Jul décide de faire un coup de com’ pour un de ses albums, il le fait à sa manière : toujours au service de ses fans. Alors qu’il est encore au charbon, le rappeur marseillais a annoncé la sortie imminente de son nouvel album intitulé "D&P à vie", prévu pour le 25 avril prochain.

Et pour faire monter la sauce, Jul a déjà balancé un premier extrait : le morceau "Phénoménal", dont le clip est dispo depuis ce vendredi. Une mise en bouche qui annonce du lourd pour ce nouveau projet.

Mais ce n’est pas fini. Celui qui a sold-out ses deux Vélodrome à Marseille vient de répéter l’exploit en affichant complet pour son Stade de France le 26 avril, soit le lendemain de la sortie de son album. Autant dire que la capitale est prête à vibrer au rythme du J.

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Jul a réservé une surprise de taille à sa fanbase parisienne : l’ouverture d’un store éphémère au Citadium Boulevard Haussmann ! Dans ce pop-up inédit ? Des exclus doretdeplatine, des objets collectors, l’album "D&P à vie" en avant-première, et bien sûr, plein d’autres surprises.

L’annonce a été faite directement sur son compte Instagram, et comme à chaque fois, ça a mis le feu chez ses abonnés. En légende, Jul écrit :

"En + du nouvel album & du Stade de France… nouveau Jul store pour la team 🫶

Pour la 1re fois à Paris, au @citadium Haussmann, du 25 avril au 4 mai inclus…

Avec des exclus doretdeplatine, D&P à vie…

J-10... #tictac ⏳"

Ce store éphémère ouvrira donc ses portes le jour de la sortie de l’album, soit le 25 avril, et fermera le 4 mai 2025. Une occasion en or pour les parisiens et les fans de la première heure de se plonger dans l’univers de l’Ovni, à quelques heures de son concert historique au Stade de France.

Jul, une fois de plus, prouve qu’il ne fait jamais les choses à moitié. Et pour sa team, il est toujours là, à fond.