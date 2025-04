The Game insulte Kanye West après qu'il ait mentionné une "trahison"

Encore un ennemi de plus à ajouter dans la liste de Kanye West, sauf que The Game n'a pas l'air décidé à le laisser tranquillement l'insulter.

Alors qu'il est occupé à insulter la terre entière depuis plusieurs mois maintenant, Kanye West se fait de plus en plus d'ennemis, et son nombre d'amis dans le rap US diminue à vue d'œil. On croyait pourtant qu'il en restait au moins un qui lui serait fidèle : The Game, avec qui Yeezus a sorti un morceau assez incroyable sur la mère de Beyoncé il y a quelques temps. Le prochain album de The Game devait même être entièrement produit par Ye, mais ce dernier, dans sa dernière crise de parano, vient de l'accuser de trahison. Forcément, The Game a riposté violemment.

Car The Game n'en a plus rien à foutre de tenir sa langue pour faire plaisir à ses potes de l'industrie, lui qui est clairement passé dans la case "has been" depuis un bout de temps désormais et qui n'a plus rien à perdre. Alors, quand Kanye West a tweeté : "Pourquoi Game, à qui j'ai offert deux Maybach, envoie de la force à Top 5 qui a menacé de me tuer ? J'imagine que je ne vais finalement pas être producteur exécutif de cet album...", The Game s'est empressé de l'insulter fort, et ça fait du bien.

Car trop de gens dans l'industrie font semblent de ne rien voir, ou s'abstiennent de répondre aux insultes de Kanye West en mettant en avant sa "maladie mentale", alors qu'on a visiblement affaire à quelqu'un qui, en plus d'être bipolaire et paranoïaque, a surtout un besoin maladif d'attention, qu'il essaie d'attirer par tous les moyens, même les plus ridicules. Et de temps en temps, ça fait plaisir de le remettre à sa place, comme The Game vient de le faire via Instagram.

Va te faire mettre toi et tes Maybach petit n*gro. Je serai de retour à LA la semaine prochaine, viens les chercher toi-même. Je ne t'ai jamais rien demandé et quand tu m'as donné les voitures, je t'ai dit que tu n'étais pas obligé et que j'étais bien comme ça mais tu as insisté. Et après tu m'as dit des trucs du genre 'tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien pour le reste de ta vie, je te suis redevable pour être le seul n*gro solide de l'industrie'. Tu as mon numéro mais tu ne m'as jamais appelé comme un homme pour aborder la situation que tu m'as demandé de régler. Salope. Personne sur terre n'est plus bizarre que ce n*gro de l'industrie.

On dirait bien que Kanye West vient encore de perdre un pote parce qu'il refuse d'agir comme un homme respectable. En même temps, difficile d'en attendre plus de la part de quelqu'un qui insulte des enfants "d'attardés". The Game est même allé encore plus loin dans ses propos, cette fois via Twitter :

Mec, tu m'as demandé si je connaissais Top 5, je t'ai dit oui. Tu m'as dit qu'il te menaçait et je t'ai demandé si tu voulais que j'aille lui parler, et tu as encore dit oui. Donc je suis allé lui parler, et je lui ai dit de laisser tomber. Par respect pour moi, il a accepté. Je t'ai envoyé un message pour te dire que c'était bon, et tu avais changé ton numéro.

En plus d'avoir de sacrés problèmes de comportement, et du respect pour pas grand monde à part lui-même, Kanye West semble également être quelqu'un de très peu courageux, et ça ne nous étonne qu'à moitié... Dommage, car le morceau entre les deux rappeurs était plutôt bon, et un album entier avec les deux qui collaborent aurait pu être intéressant.