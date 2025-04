Central Cee fait un street workout en plein Paris !

Tout ça quelques heures avant son Accor Arena.

Central Cee a passé un sacré week-end en France. En pleine explosion médiatique grâce à la sortie de son tout premier album, "Can't Rush Greatness", déjà un succès mondial, le rappeur britannique ne cesse de faire parler de lui. Actuellement en tournée, il a posé ses valises chez nous pour un concert événement à l’Accor Arena le dimanche 13 avril. Et comme d’habitude, il n’a pas déçu.

Le public parisien était en feu, et l’artiste a même pris le temps de faire un clin d'œil à Niska en interprétant son titre "6 for 6" sur la prod de "Matuidi Charo". Un moment inattendu qui a littéralement mis la fosse en ébullition. On peut le dire, le rappeur européen le plus streamé du moment a livré une performance digne de son statut.

Mais l’anecdote qui affole la toile, c’est ce que Central Cee a fait quelques heures avant son concert. Le gars s’est pointé à Bercy, en toute détente, pour faire un street workout dans le plus grand des calmes. Vêtu du maillot du PSG, muscle up après muscle up, l’artiste a choqué les internautes par sa maîtrise et sa forme physique.

Central Cee était plein street-workout à Bercy quelques heures avant son concert à l’Accor Arena 😭



Cet homme aime vraiment trop Paname mdrr

La vidéo tourne déjà partout sur les réseaux, et une question revient sans cesse : qu’est-ce que Central Cee ne sait pas faire ? Le mec rappe, performe, ambiance, et maintenant il fait des tractions explosives comme si c’était normal.

Une chose est sûre : Paris, lui, il l’a déjà soulevée.