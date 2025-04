Travis Scott sera bientôt sur le maillot du FC Barcelone pour le Classico

On le sait, le FC Barcelone adore le rap, mais est-ce que Travis Scott adore le football ?

Ces dernières années, les ponts entre l'univers du sport et celui du rap se sont multipliés. Alors que le rap US est définitivement plus tourné vers le basket, en Europe, c'est le football qui inspire énormément nos rappeurs. D'ailleurs, de nombreux footballeurs de la nouvelle génération écoutent énormément de rap, et on voit souvent les rappeurs en tribune lors des gros matchs. Désormais, même le rap US s'intéresse au football, et ce n'est pas Travis Scott qui dira le contraire, lui qui va figurer sur le maillot du FC Barcelone lors du prochain classico.

Le classico (on le rappelle pour ceux qui n'y connaissent rien au foot), c'est le nom donné à la confrontation entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un match avec de gros enjeux, puisque les deux équipes se suivent actuellement à seulement 4 points d'écarts, et qui aura lieu le 11 mai prochain, au Stade Olympique Lluis-Company. Pour marquer le coup, le Barça a décidé de faire apparaître Travis Scott sur le maillot qu'ils porteront spécialement pendant ce match.

Travis Scott will reportedly be featured on FC Barcelona’s jersey for their El Clásico match against Real Madrid on May 11th ⚽️ pic.twitter.com/gvjeWJRd6P — Kurrco (@Kurrco) April 14, 2025

On ne sait pas exactement quel forme prendra le maillot, ni de quelle manière ils comptent faire référence à l'univers de Travis Scott. Ce qu'on sait en revanche, c'est que (d'après nos souvenirs) Travis sera le deuxième rappeur mis à l'honneur par le Barça, après Drake en 2023. On imagine que, comme pour Drizzy, ce partenariat a vu le jour grâce à Spotify, qui est un des sponsors officiels du FC Barcelone depuis plusieurs années.

Encore un sacré coup marketing pour Cactus Jack, qui multiplie les collabs dans tous les sens ces dernières années, comme ses nombreuses collab avec la marque Jordan par exemple. Après Lacrim, on peut donc s'attendre bientôt à voir Lamine Yamal célébrer sur du Travis Scott !