Niska s'offre un énorme cadeau pour ses 31 ans !

Le rappeur n'a pas fait les choses à moitié !

Et oui, Niska a fêté ses 31 ans comme il se doit ! Après avoir marqué le coup avec un hommage en bonne et due forme à travers ses 10 meilleurs sons, le rappeur du 91 a eu droit à un autre clin d’œil de taille. Lors de son concert à l’Accor Arena, Central Cee, l’un des rappeurs européens les plus streamés, a repris la prod de "Matuidi Charo", rendant hommage à l’un des classiques du Charo Gang.

Un moment symbolique qui témoigne de l’influence de Niska sur la scène rap francophone et au-delà. Et pour marquer le coup de manière encore plus personnelle, celui qui a sorti un album en commun avec Ninho a décidé de s’offrir un plaisir à la hauteur de ses ambitions. Grand fan de gros gamos, Niska s’est offert une sublime Lamborghini Urus pour fêter dignement son anniversaire.

Niska s’est offert le dernier Lamborghini Urus Performante pour ses 31ans 🥵🥵 félicitations @Niska_Officiel 🙌🏿 pic.twitter.com/YYJTGnr8Xe — CHARO.INC (@charo_inc) April 13, 2025

Un choix qui s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle du rap game, où les Lambo sont sur toutes les lèvres. On se souvient de Kaaris qui avait confié regretter l’achat d’un modèle de la marque italienne, une déclaration qui n’avait pas manqué de faire réagir Booba, le clashant au passage en disant que c’était un "leasing". Plus récemment, c’est Werenoi qui s’est fait plaisir avec une Lamborghini Huracán affichée à près de 400 000 € !

De son côté, Niska semble bien décidé à profiter pleinement de son nouveau bijou. On espère juste qu’il la conduira avec un minimum de prudence, même si, comme il le dit lui-même dans le morceau "La zone est minée" : "Ma voiture est rayée, j’achète une deuxième."