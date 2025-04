Werenoi numéro 1 dans 10 pays, "Diamant Noir" fait le meilleur démarrage de 2025

L'homme de l'année 2024 dans le rap FR va encore tout casser en 2025.

L'histoire de Werenoi, c'est celle d'une ascension fulgurante qui l'a propulsé du statut d'illustre inconnu à celui de vendeur numéro 1 du rap français, ou au moins parmi les prétendants, en l'espace d'à peine 3 ans. Le rappeur de Montreuil avait tout raflé avec ses deux volumes de "Pyramide" l'année dernière, et le revoilà parti pour faire la même chose en 2025, lui qui vient de sortir son album "Diamant Noir" le 11 avril dernier. Un projet numéro 1 dans beaucoup de pays, qui est en passe de réaliser le meilleur démarrage de l'année.

Ça va commencer à être la routine pour Werenoi, qui ne doit même plus être étonné par son succès à force d'enchaîner les cartons. Avec 4,69 millions de streams sur Spotify en 24h, le rappeur est évidemment numéro 1 sur la plateforme de streaming suédoise en France, et il est surtout en tête du classement des meilleurs démarrages de l'année 2025 concernant le rap français. Il explose ainsi le record de l'année qui était jusqu'ici tenu par Vald, avec "Pandémonium" et ses 3,3 millions de streams sur Spotify en 24h.

📈 Werenoi score 4,69 million de streams Spotify France en 24h avec « Diamant Noir », c’est le meilleur démarrage de 2025 ! pic.twitter.com/5Zk2TALIpw — Billboard France (@BillboardFr) April 12, 2025

Un sacré carton, donc, car Vald était pourtant une des très grosses sorties de l'année. Mais ce n'est pas tout : le succès du "Diamant Noir" de Werenoi ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone. Le rappeur est d'ailleurs numéro 1 sur iTunes dans 10 pays différents, comme la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Cameroun, la Mauritanie, le Luxembourg, le Niger, et au Congo-Brazzaville.

On ne devrait donc pas tarder à voir les certifications tomber pour Werenoi d'ici quelques jours, avec peut-être, on peut l'espérer pour lui, un disque d'or décroché en une semaine. En tout cas, on lui souhaite ! Et on imagine que le carton qu'est en train de réaliser son feat avec Damso et Ninho, "Triple V", va bien aider l'album à faire tomber les disques d'or et de platine.