Travis Scott veut se lancer dans le cinéma

Le rap, le catch, maintenant le cinéma, mais quand va-t-il s'arrêter ?

Ce mec est vraiment au-dessus de tout le monde. À croire que Travis Scott vit sur une autre planète… et il semblerait que cette planète soit en pleine expansion. Alors qu’on parle énormément de lui ces dernières semaines, notamment pour la musique, le rappeur ne se contente pas d’empiler les hits.

Côté son, son label Cactus Jack prévoit de frapper fort avec le second volet de "Jackboys 2". En parallèle, Travis a aussi fait parler de lui avec ses déclarations sur Kanye West. Même si leur relation s’est clairement tendue après les récentes crises de Ye, l’artiste reste reconnaissant.

Mais Travis, fidèle à lui-même, ne se limite pas à la musique. Toujours là où on ne l’attend pas, on l’a vu traîner plusieurs fois du côté de la WWE, en backstage, aux côtés de catcheurs. Et devinez quoi ? Il veut devenir catcheur. Oui, vraiment. Mais même ça, ce n’est pas suffisant pour son appétit créatif.

En interview, l’artiste a évoqué un projet encore plus ambitieux : le cinéma. Il l’a dit avec une assurance calme, presque évidente :

"Le cinéma a toujours eu une grande importance pour moi… J’ai toujours fait des clips de très haute qualité, tourner un film est la prochaine étape."

Et honnêtement, vu le niveau esthétique de ses clips – souvent réalisés comme de véritables courts-métrages – on ne demande qu’à voir. On parle d’un gars qui a toujours eu un pied dans le visuel, dans l’expérience sensorielle, dans les mondes alternatifs.

Qu’il sorte un film sur la création de l’univers ou une comédie sur un rappeur devenu catcheur, on sait déjà que ce sera fou, conceptuel et calibré comme un blockbuster psychédélique. Travis Scott n’est plus juste un artiste : c’est une franchise à lui tout seul.