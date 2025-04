Kanye West banni de Twitter, mais il a peut-être trouvé la parade

Impossible de faire taire Kanye West, même si un peu de silence ne lui ferait pas de mal...

Que quelqu'un vienne en aide au frérot Kanye West ! Le type semble perdu depuis plusieurs mois désormais. A vrai dire, on dirait même qu'il a complètement vrillé depuis plusieurs années, depuis sa rupture avec Kim K notamment, mais même avant cela : entre sa fausse candidature aux élections américaines, puis son soutien à Donald Trump, ses propos sur l'esclavage, les nazis et les juifs, et ses addictions au porno, aux médicaments et aux ballons, il y a de quoi s'inquiéter. Mais il faut avouer, que des fois, ça prend des tournures assez drôles, comme aujourd'hui, où il se retrouve banni de Twitter.

Un fait d'ailleurs étonnant, car la modération a quasiment disparu depuis la prise de contrôle de l'entreprise par Elon Musk, il y a quelques années. Pour se faire bannir de Twitter, désormais, il faut vraiment forcer, mais Kanye West ne connait pas le mot impossible. Alors qu'il vient de passer plusieurs mois à insulter la terre entière, en se revendiquant également nazi avant de changer d'avis (tout ça parce qu'il est fou, et qu'il a un album, ou même deux, à vendre bientôt), il a enfin été banni, comme nous l'apprend un post de son désormais nouveau grand pote, Dave Blunts.

Ye has been temporarily banned from X, per Dave Blunts



"Getting banned from twitter is worse than being in China trying to load p*rn with no VPN" pic.twitter.com/IELmXDg5oN — Kurrco (@Kurrco) April 10, 2025

Mais ce n'est pas suffisant pour le faire taire, vous vous en doutez. Dave a rendu public une discussion avec Kanye West, dans laquelle ce dernier lui annonce qu'il est banni de Twitter, et lui demande "d'alerter les masses", tel un opposant politique emprisonné par la dictature. Il explique également à Dave que "être banni de Twitter, c'est pire que d'essayer de mater du porno sans VPN en Chine", et annonce ensuite qu'il va lui balancer toutes ses idées de tweets. Dave Blunts n'a d'ailleurs pas l'air dérangé : "le frérot s'est fait bannir de Twitter, maintenant c'est moi son Twitter".

Bro got banned off twitter now im his twitter pic.twitter.com/KXgIexBlw8 — Dave Blunts (@davebluntsmusic) April 11, 2025

Par contre, chose curieuse, Kanye West a tenu à envoyer un dernier message sur les réseaux sociaux avant que son compte ne ferme, en s'excusant auprès de Jay-Z et de ses enfants : "je m'excuse Jay-Z, je me sens mal à propos de mes tweets, mais j'ai l'impression d'avoir donné ma vie à cette industrie, en pensant que tellement de gens étaient comme ma famille, mais quand j'ai eu besoin de cette famille pour des vrais trucs, personne n'a rien fait pour moi".

Mais si personne n'a rien fait pour lui, c'est peut-être parce que tout le monde s'est rendu compte que les enfants de Ye étaient bien mieux s'ils étaient éloignés de leur père mentalement instable...