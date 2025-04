NBA Youngboy est sorti de prison ! Sa voisine l'adore déjà

Il est de retour dans son manoir dans l'Utah.

S’il y a bien un rappeur qui connaît la prison comme sa poche, c’est bien NBA Youngboy. Mais attention, malgré ses nombreux passages par la case justice, le rappeur originaire de Louisiane reste l’un des talents les plus bruts de sa génération. Validé par les gros calibres du rap US, le jeune homme a enchaîné les hits et marqué l’industrie avec son style unique et sa productivité hallucinante.

Malheureusement, le nom de Youngboy Never Broke Again revient plus souvent pour ses clashs et ses démêlés judiciaires que pour ses performances scéniques. Dernier épisode en date : une arrestation pour possession de drogues et d’armes, qui lui a valu un nouveau séjour derrière les barreaux.

Mais aujourd’hui, bonne nouvelle pour ses fans : NBA Youngboy est libre et a retrouvé son petit manoir à Salt Lake City, où il réside depuis fin 2021. Et visiblement, il est bien accueilli dans le quartier !

NBA YoungBoy has officially been released from the halfway house and is back home in Utah‼️ pic.twitter.com/47iP1NO4yx — RapTV (@Rap) April 10, 2025

La preuve ? Sa voisine, une dame du coin visiblement pas branchée trap music, a confié qu’elle le trouvait être "un bon jeune homme". Pour célébrer son retour, elle envisage même de lui préparer des cookies. Un geste inattendu qui a beaucoup fait rire les internautes… surtout lorsqu’elle a précisé ne pas écouter du tout sa musique. La meilleure ? Elle ajoute même : "Je ne le recommande pas !"

NBA YoungBoy’s neighbor wanted to bake him cookies to welcome him home:



“I told him I don’t listen to your music, and he said, ‘I don’t recommend it.’”



“He is a very sweet kid.”pic.twitter.com/7aSqcIlIqd https://t.co/a77mN6Tc0t — RapTV (@Rap) April 10, 2025

Un moment franchement drôle, mais aussi touchant. Après tout ce qu’il a traversé, ça doit faire du bien à NBA Youngboy de retrouver un endroit où il se sent accueilli, loin du tumulte du rap game.