21 Savage : sa nouvelle coupe de cheveux en hommage à Snoop Dogg

Le Big Snoop a même réagi, mais nous on n'est pas sûrs de valider !

On n'avait plus beaucoup de nouvelles de la part de 21 Savage, depuis la sortie de son album "American Dream" au tout début de l'année 2024. On l'a bien entendu sur quelques featurings, plutôt qualitatifs comme souvent avec lui, ou encore prendre la défense de Drake lors du clash qui l'opposait à Kendrick Lamar et au reste du game (Metro Boomin, Future, ...), car le 21 est très loyal. Mais niveau musique, pas grand chose, et son dernier album n'a pas marqué les esprits. Par contre, le boug vient de nous sortir une coupe de cheveux qui risque de faire parler !

On ne sait pas s'il adopte un nouveau style justement pour donner un nouvel élan à sa carrière, puisque le côté visuel a toujours fait partie de son personnage, avec les tatouages faciaux, et sa coiffure qui était devenue emblématique. Sa nouvelle coupe, si elle reste comme ça, risque elle aussi de devenir culte : il nous a ressorti la coupe que Snoop Dogg abordait parfois pendant les années 90, avec les cheveux complètement "libres".

Pas de tresses, pas de brushing, juste les cheveux qui tombent sur les côtés. Evidemment, avec ses tattoos, ça fait beaucoup plus peur sur 21 Savage que sur Snoop. Dans la légende qui accompagne son post Instagram, on peut lire : "je pense à me remettre en mode Snoop Dogg sur vos go", en référence à l'univers de Snoop de manière assez vulgaire. D'ailleurs, le OG lui a répondu par un "my dogg, signe qu'il apprécie l'hommage. Un clip entre les deux rappeurs avec cette coiffure, ce serait incroyable, on signe tout de suite !