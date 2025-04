Quavo dégaine le bling bling le plus absurde de toute l'histoire

Le gars a carrément attaché une fausse tronçonneuse à son arme.

Pour les rappeurs américains qui se la jouent "street gangsters", il y a deux choses qui sont plus importantes que tout au monde : les armes à feu, qui montrent que vous n'êtes pas là pour rigoler et que vous avez les moyens de mettre fin à une vie, et aussi tout ce qui touche au bling bling. Bijoux customisés, montres énormes, tout ça, très brillant et rempli de diamants, n'importe quel signe extérieur de richesse est le bienvenu. A ce petit jeu, Quavo a pris une petite avance sur la concurrence, en dégainant le bling bling le plus absurde de toute l'histoire du rap.

Depuis la mort de Takeoff, les deux Migos survivants sont au point mort, et cherchent à faire parler d'eux par tous les moyens, sans toutefois trop y arriver. Mais cette semaine, Quavo a trouvé une manière, disons, originale de faire parler de lui, avec une vidéo dans laquelle on le voit avec une arme à la main, toute dorée, sur laquelle il a ajouté une petite surprise : une tronçonneuse, dont la chaîne semble aussi être dorée.

D'ailleurs, la chaîne ressemble un peu plus à une chaîne de vélo plaquée or qu'à une vraie "chainsaw" comme on peut les voir chez les bûcherons. Et ça ne semble pas tourner très vite, même si ça fait du bruit. En tout cas, c'est l'outil parfait si vous voulez découper un opps après lui avoir tiré dessus, mais ça ressemble plus à un gadget qu'à quelque chose de vraiment efficace. Ça donnera peut-être des idées aux fans de "Call Of Duty", car niveau style, cet "accessoire canon" est au top ! Niveau efficacité en revanche, c'est beaucoup moins sûr... Chris Brown n'a qu'à bien se tenir !