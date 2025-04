Booba allume violemment Damso et Ninho

Pour NI, c'est plutôt drôle, pour Dems en revanche, c'est vraiment du sale.

Après une petite période creuse, on a retrouvé un Booba en très grande forme cette semaine. Aussi bien pour distribuer les compliments, comme il l'a fait avec TIF, que pour envoyer de gros missiles à sa concurrence. Récemment, c'est Kaaris qui en a fait les frais, pour une sombre histoire d'achat (ou de leasing?) de Lamborghini qu'il regrette aujourd'hui, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Kopp. Mais c'était plutôt soft : car le boss du 92i s'est également attaqué à Ninho et Damso, et cette fois, c'est assez violent.

On commence par le tacle le plus drôle, celui que Booba a envoyé à Ninho, à propos de ses burgers et de son Stade de France. Vous vous en souvenez, il y a plusieurs semaines, B2O s'en prenait à NI et son Stade de France rempli en un temps record, en "prouvant" qu'il y avait encore des places disponibles. Rebelotte cette semaine, puisque Ninho et sa marque Jefe Burger viennent d'officialiser un partenariat avec Burger King, qui peut vous faire remporter des places pour ses concerts du mois de mai au Stade de France. Forcément, Kopp n'allait pas le rater : "Gagne des places pour son concert COMPLET en deux heures. Et un cheeseburger au hashish".

Gagne des places pour son concert COMPLET en deux heures 😂😂😂 et un cheeseburger au hashish. 🤡 https://t.co/YlUxl2ePjp — Booba (@booba) April 3, 2025

On se doute que NI va prendre ça plutôt avec humour. Pas facile d'avoir l'ancien sur ses cotes, on en sait quelque chose ici... Booba s'en est également pris à Damso, et cette fois, c'est moins drôle, on est plutôt dans un délire d'insultes et de volonté d'humilier : dans une story du Duc, on peut voir une attaque bien frontale envers son ancien protégé : "C'est vraiment un honneur d'être propriétaire de tes masters", suivi d'une attaque bien sale.

Y joue les patrons mais il est à sec la fashion victim pédo. Tout nous appartient. Tous ses meilleurs albums.

Un flex bien violent sur le fait de posséder les masters des albums de Damso qui se sont les mieux vendus. Cependant, c'est quand même Damso qui les a écrits, et ça, Booba ne pourra pas lui enlever ! Même si, vu la violence qu'il met dans ses attaques, on imagine que Kopp a vraiment gardé une dent contre son ancien protégé...