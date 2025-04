Kanye West attaque Kim Kardashian et regrette d'avoir eu des enfants avec elle

Une balle perdue pour les enfants.

Un jour de plus, ou une nouvelle dinguerie de Kanye West vient de sortir. Celui qui a clashé énormément de ses anciens amis, dont Jay-Z et Beyoncé, notamment en attaquant les enfants du couple, refait encore parler de lui. Le rappeur, qui a mis en ligne une version non finalisée de "Bully" sur YouTube, est une fois de plus sous les projecteurs.

En effet, celui qui a avoué s'être fait plaisir devant des photos de Iggy Azalea a été en couple avec Kim Kardashian pendant de nombreuses années et ensemble, ils ont eu quatre enfants. Malheureusement, leur relation s'est détériorée, et ils ne sont plus ensemble depuis longtemps.

Si les deux célébrités ont refait leur vie de leur côté, la guerre entre eux est toujours bien présente. Encore aujourd'hui, ils se clashent via des interviews interposées, et Kanye West, qui semble actuellement en roue libre, vient de déclarer, dans le plus grand des calmes, qu'il regrette d'avoir fait des enfants avec l'influenceuse de la grande famille Kardashian :

"C'est ma faute. Après seulement deux mois de relation, je savais déjà que je ne voulais pas fonder une famille avec elle."

Une déclaration qui risque encore une fois de créer une tempête médiatique et de relancer le clash sans fin entre Kanye West et Kim Kardashian