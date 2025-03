Congo : le concert de solidarité finalement reporté par les autorités

On espère quand même que cet événement aura bien lieu, même avec le changement de date.

Le Congo, c'est une des causes qui mobilise pas mal de monde en ce moment. Car dans la région du Nord Kivu, les combats font rage, et ont causé la mort et le déplacement de millions de personnes. Des initiatives se sont multipliées ces dernières semaines, en incluant souvent des rappeurs, très sensibles à la cause car ils sont nombreux à être originaires de RDC. Un concert caritatif en solidarité pour le Congo devait d'ailleurs avoir lieu à Paris avec Youssoupha, Gims, et bien d'autres. Mais devant les risques de trouble à l'ordre public, la préfecture a décidé de reporter l'évènement.

On pensait pourtant que le concert caritatif pour le Congo du 7 avril 2025 allait avoir lieu à cette date, après que les demandes de la mairie de Paris et de plusieurs associations rwandaises et la mairie de Paris aient demandé le report mais que l'évènement restait maintenu. Finalement, les "plaignants" auront eu gain de cause : la préfecture a bien demandé aux organisateurs de repousser la date du concert, et la nouvelle date est d'ailleurs pour le moment inconnue.

Les raisons avancées dans le communiqué sont les tensions entre les communautés rwandaises et congolaises, qui se sont menacées d'affrontement dans les commentaires sur les réseaux sociaux. La préfecture parle aussi de "propos négationnistes" de la part de certains artistes, sans donner plus de précisions sur ces sujets. On n'aurait bien aimé qu'ils citent des propos et identifient clairement les artistes plutôt que de se contenter de reprendre les éléments de langages des différentes associations, car pour l'instant, tout ça est un peu flou si jamais vous venez de vous intéresser à la question.

Toutefois, le report signifie que l'évènement aura bien lieu, même si on n'en connait aps encore la date. Il ne reste plus qu'à espérer que les victimes de la guerre du Congo seront encore vivantes lorsque l'aide arrivera...