Vald se confie sur la responsabilité du rap dans la consommation du cannabis : "Le mouvement influence les jeunes à fumer"

Son album "Pandémonium" est dispo depuis ce vendredi 28 mars.

C'est le jour-J pour le V ! Son album tant attendu, "Pandémonium", est enfin disponible sur toutes les plateformes. Avec ce projet, Vald compte bien marquer un tournant dans sa carrière et atteindre la première place des classements. Plus abouti que jamais, le rappeur estime que cet album est son meilleur, une véritable évolution de son personnage.

Après trois ans sans sortir de projet, Vald ne lésine pas sur la promotion et enchaîne les apparitions médiatiques. Il était notamment invité dans l’émission "Le Code" avec Mehdi Maïzi, où il est revenu sur son manager qu’il croyait devenu "éclaté au sol". Il a également organisé une session d’écoute avec ses fans, impatients de découvrir ce nouvel opus.

C'est dans une interview accordée à Konbini que le rappeur du 93 a abordé un sujet qui lui est cher : l’influence du rap sur les jeunes et plus particulièrement sur la consommation du cannabis. Dans ses textes, le bédo est souvent évoqué, et il reconnaît aujourd’hui l’impact du mouvement sur la jeunesse :

"Je n'ai pas une responsabilité directe car je suis déjà irresponsable, mais j'admets que le mouvement influence les jeunes à fumer."

Même s'il est un kiffeur de bédave, Vald précise qu’avec l’âge, son discours évolue. Il tente désormais d’alerter son public sur les effets négatifs de cette consommation :

"Bien sûr que c'est du kiff de bédave, mais j'essaie d'en dire un peu autre chose pour faire gamberger les jeunes, mais je ne peux pas faire plus."

Avec "Pandémonium", Vald marque son retour en force et prouve une fois de plus qu’il sait allier provocation, second degré et réflexion dans ses textes. Cet album s’annonce déjà comme un incontournable du rap français.