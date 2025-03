DaBaby sans pitié au basket, il rackette les sneakers des gamins

Ne jamais faire de pari qu'on ne peut pas se permettre de perdre, surtout avec DaBaby au basket !

Cela faisait un bout de temps qu'on n'avait pas parlé de DaBaby ! Il faut dire que le rappeur, qui était un des gars les plus agités de la scène rap US, s'est plutôt tenu calme dernièrement. Pas de bagarres dans les lieux publics, pas d'arrestation avec une arme, pas de propos homophobes balancés en plein concert, bref, tout va bien, et on l'avait même presque oublié à force qu'il soit si tranquille. Mais il a refait parler de lui dans une séquence assez drôle dans laquelle il joue au basket avec des gosses près de chez lui.

Vous connaissez DaBaby, il aime un peu trop la vanne et le fait de rigoler en général. C'est un rappeur plutôt drôle lorsqu'il n'est pas en train de péter un plomb, et cette semaine, on en a encore la preuve. Filmé alors qu'il jouait au basket sur un playground aux USA, il propose aux jeunes avec lui un pari : il a 3 tentatives pour marquer un panier (il est très loin). S'il rate, il doit donner 100 dollars à chaque enfant présent. Par contre, s'il marque, ils doivent tous lui donner leurs chaussures.

DaBaby finessed some kids for their shoes 😭 pic.twitter.com/qXyg7LkAWt — XXL Magazine (@XXL) March 25, 2025

Il a raté le premier panier, mais évidemment, sur le deuxième, il s'est bien appliqué et ça rentre. Alors que la plupart des gosses acceptent de lui filer leurs sneakers, il y en a un qui se taille en courant, et DaBaby hurle alors aux autres de l'attraper, en disant qu'un pari est un pari et qu'il faut les respecter.

Evidemment, tout ça se fait dans la bonne humeur, et on imagine qu'il a fini par leur rendre leurs shoes. Une petite leçon sympa pour les gosses : ne faites jamais de pari que vous n'êtes pas prêts à perdre ! Quant à DaBaby, on espère que 2025 sera une année plus productive que 2024, avec un seul produit, sorti en septembre sans faire trop de bruit.