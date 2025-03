Concert de solidarité pour le Congo : Anne Hidalgo veut faire annuler l'évènement

Pour des raisons qui dépassent de loin le monde du rap français et de la musique, et qui seraient liées à Gims.

Comme on vous en parle depuis plusieurs semaines, les initiatives dans le rap français autour du Congo sont en train de se multiplier. Car le Congo est en proie à de violents affrontements entre l'armée et des groupes paramilitaires comme le M23, avec des millions de morts et de déplacés ces 30 dernières années. Un concert de solidarité avec le Congo devait d'ailleurs avoir lieu à Paris le 7 avril prochain, mais on apprend aujourd'hui que Anne Hidalgo et la Mairie de Paris font tout pour le faire annuler, ou reporter.

C'est bien une des premières fois qu'on voit la maire de Paris s'impliquer personnellement pour faire cesser un rassemblement solidaire. Mais l'initiative ne vient pas d'elle, des associations rwandaises ont poussé pour que le concert caritatif soit annulé. Plusieurs raisons sont invoquées. Le fait que l'évènement ait lieu le 7 avril, journée de commémoration du génocide au Rwanda notamment. Mais aussi le fait que certains artistes programmés au concert, comme Gims, mais aussi Youssoupha, sont accusés d'avoir tenu des propos haineux à l'encontre de la population du Rwanda.

📢 COMMUNIQUÉ 📢



Malgré nos alertes, le concert "Solidarité Congo" est maintenu le 7 avril, avec un artiste connu pour ses discours de haine et de négation.



Nous comptons sur le bon sens de la Mairie de Paris et de la Préfecture. S’ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils… https://t.co/9JyI3OHlec — La CRF (@La_CRFrance) March 24, 2025

On n'a aucune trace de ces propos pour le moment, à part une vieille punchline dans un freestyle de Gims qui date de très longtemps, dans lequel il rappe : "c'est pas un jus d'orange qui va calmer la haine d'un Tutsi", ce qui, en tant que tel, peut vouloir dire plein de choses, il ne s'agit pas nécessairement de l'apologie d'un génocide ou d'un appel à la haine. Au sujet de Youssoupha, en revanche, on a vraiment rien trouvé, et ça nous étonnerait fortement de voir le lyriciste bantou se lancer dans ce genre de propos.

Même si certains des fans à @GIMS disent que ce n’était qu’une “impro- freestyle” de ses débuts… ce qu’il a sorti dernièrement et le choix de vouloir cracher sur les victimes du Génocide contre les Tutsi en choisissant la date du 7 Avril - journée internationale de commémoration… https://t.co/IEhiczP3Pi pic.twitter.com/DnpUGJQ9PX — Albert Rudatsimburwa 🇷🇼 (@albcontact) March 25, 2025

Quoiqu'il en soit, les associations rwandaises ont demandé l'annulation du concert vu comme une "provocation", même si on n'a pas vraiment saisi pourquoi des artistes congolais choisiraient de s'impliquer dans une histoire ayant un lien avec le génocide au Rwanda. Tout ça est très confus, mais en attendant, la préfecture a confirmé que le concert aurait finalement bien lieu le 7 avril. On vous tient au courant s'il y a de la nouveauté.