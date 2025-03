Meek Mill aurait été pris en otage par les Crips, et Rick Ross l'aurait aidé pour la rançon

Vous le savez sûrement : aux Etats-Unis, les gangs sont très présents dans la vie des quartiers défavorisés. Encore plus lorsqu'on parle de Los Angeles, où ils sont officiellement présents depuis 1921. Il existe une vraie "gang culture" dans la ville, qui est bien plus présente depuis que les Crips et les Bloods se font la guerre. Les rappeurs adorent d'ailleurs intégrer des éléments faisant référence aux gangs dans leurs clips. Mais les membres de gang sont également capables de s'inviter dans la vie des rappeurs, comme celle de Meek Mill, pris en otage par les Crips en échange d'une rançon.

L'histoire a l'air un peu folle, dite comme ça. Mais on dirait bien que c'est vraiment arrivé. Luce Cannon, rappeur, acteur et membre reconnu des Rollin '60s Neighborhood Crips a raconté l'histoire (qui date de plusieurs années) dans une séquence supprimée de l'émission de DJ Akademiks, "Off the Records". Sauf qu'évidemment, rien ne disparaît vraiment d'internet, et la séquence a refait surface ces derniers jours. L'histoire se déroule donc dans un club à Los Angeles.

D'après Cannon, ils ont ciblé Meek Mill parce que ce dernier avait parlé de manière "vraiment téméraire sur Twitter" les jours précédant son voyage à LA. "On est allés le chercher au club dans lequel il jouait. Aussitôt qu'on est entrés, toute la sécurité qui était avec lui a filé. J'ai attrapé le boug, 'Frérot, comment ça va ?' Je lui ai dit 'téléphone à Rick Ross'".

Luce Cannon admitted that he kidnapped Meek Mill at the club & held him up for Ransom for $50,000 in LA



Luce made Meek call Rick Ross to have him pay up $50,000 in cash, he sent it. Big U allegedly set it up. 🤯😳 pic.twitter.com/pu8SbfwJLO