Hatik pète un câble en concert et menace un fan : "Je vais te baiser tout de suite"

Même si vous n'êtes pas fan d'Hatik, il faut aller au moins une fois à l'un de ses concerts, car il se passe toujours quelque chose ! Celui qui a été retiré de la saison 2 de "Validé" à cause de son comportement avait dernièrement quitté son concert à Clermont-Ferrand suite à une blessure à la salle de sport juste avant et avait terminé sa soirée à l'hôpital. Et cette fois, c'est à Metz que le concert du rappeur a dérapé !

En tournée dans toute la France après avoir sorti son album "La vie de Tyler", le rappeur s'est arrêté à La Boîte à Musique ce 21 mars, où il a vu un spectateur faire n'importe quoi. De quoi énerver l'interprète d'"Angela", qui a menacé violemment ce fan :

Un moment qui a été filmé et qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Après cette perte de contrôle, Hatik a tenu à s'exprimer dans le journal "La Montagne" :

"Tout le monde est venu pour passer un bon moment , vous avez payé vos places . Sauf qu’hier, on était dans une salle un petit peu spéciale, et y a des mecs qui se sont incrustés dans le concert et qui n’avaient rien à faire là . Leur délire, c’était de gueuler dans la tête des gens des trucs qui n’avaient rien à voir avec le concert."

Au début, l'artiste voulait juste calmer les ardeurs, mais l'homme dans le public a pris la confiance :

"Le gars se sent un petit peu pousser des ailes. Il me dit 'on va voir ça après'. Peut-être que j’aurais pas dû réagir comme ça, mais moi, dans mon langage, le 'on va voir après', ça veut dire ‘pourquoi tu veux attendre, viens tout de suite’. C’est juste ça ce qui s’est passé."