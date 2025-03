Koba LaD et 24 personnes interpellées dans l'affaire de l'évasion de Mohamed Amra

L'affaire Amra commence à prendre des proportions surprenantes, avec Koba LaD qui pourrait être impliqué.

On ne sait pas ce qui se passe dans le rap game récemment, mais de nombreux rappeurs ont eu affaire à la justice d'une manière ou d'une autre pendant les dernières semaines. On a évidemment Landy, qui a été interpellé avant d'être relâché et innocenté dans l'affaire du cambriolage d'Inoxtag. On a Abou Debeing, qui s'est fait cambrioler une petite fortune il y a quelques jours. Et également Koba LaD, qui cumule les ennuis judiciaires depuis plusieurs mois. Actuellement enfermé après avoir été reconnu coupable de l'agression de son ex-manager, le revoilà interpellé dans le cadre de l'affaire Mohamed Amra.

Mohamed Amra, c'est ce détenu qui est soudainement devenu un des plus célèbres de France après son évasion spectaculaire (et sanglante) du 14 mai 2024. En cavale pendant des mois, il s'est finalement fait péter en Roumanie et depuis, les autorités cherchent à retracer qui sont les complices de son évasion. Le nom de Koba avait été cité il y a une vingtaine de jours et cette semaine, le rappeur a été sorti de sa détention pour comparaître devant la police dans le cadre de l'enquête.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Koba LaD est soupçonné d’avoir aidé Mohamed Amra durant sa cavale. Déjà incarcéré, le rappeur a été placé en GAV. Les deux avaient partagé la même cellule à la prison de la Santé en 2023. pic.twitter.com/VOaRQ2mrZu — Cerfia (@CerfiaFR) March 24, 2025

Le rap Fr dans le viseur de la justice ?

En tout, ce sont 24 personnes qui ont été interpellées lors de cette nouvelle étape de l'enquête. La Black Manjak Family est au cœur du cyclone, mais c'est évidemment le nom de Koba LaD qui ressort dans tous les médias, alors qu'aucun élément n'indique actuellement qu'il ait été directement ou indirectement impliqué dans l'affaire. Ils ont simplement partagé une cellule il y a deux ans. Entre ça, et l'arrestation de Landy qui a pris fin dès le lendemain de l'annonce, on se demande si la justice française ne serait pas en train de devenir comme la justice américaine, qui essaie désespérément de faire condamner des célébrités et des rappeurs pour des choses qu'ils n'ont pas faites.

A l'image de Young Thug, incarcéré pendant 2 ans pour finalement être blanchi à la fin d'un procès qui avait tout d'une farce. Restons vigilants...