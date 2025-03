Kanye West avoue s'être fait plaisir avec les photos d'Iggy Azalea

Le poto Kanye West a l'air d'avoir un sérieux problème avec ce qui se passe dans son slip.

Kanye West est maintenant passé en mode '"full promo" depuis plusieurs semaines, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait parler. C'est le but, avec cette stratégie qui est maintenant la même depuis 15 ans : faire le buzz sur les réseaux sociaux, en n'hésitant pas à raconter des choses carrément sales, pour rester en top tendance jusqu'à la sortie de son prochain album, "Bully". Sauf que cette fois, les confidences à propos d'Iggy Azalea, on aurait peut-être pu s'en passer ! Yeezus affirme en effet qu'il s'est masturbé sur des photos de l'ex-girlfriend de Playboi Carti...

Il avait déjà commencé à parler d'elle au moment où il s'est mis à attaquer Playboi Carti il y a quelques jours. La rappeuse ne s'était pas laissée faire, en lui demandant de la laisser tranquille, puis lors d'une interview quelques temps après, elle avait révélé que lors de leur première rencontre, Kanye West lui avait avoué qu'il avait l'habitude de se masturber tous les matins sur ses photos, et lui avait même demandé quelle était la taille du zob de son mec.

Une question assez étrange, mais qui n'étonne finalement plus personne lorsqu'on parle de Kanye West. Mieux, sous un tweet qui parlait de toute cette histoire, Ye a complètement assumé ça, en déclarant que c'était totalement vrai. Quand on commence à surfer sur ce genre de buzzs, c'est quand même qu'on a un petit problème quelque part...