Tiakola lance une loterie caritative avec Médins Sans Frontières pour le Congo

Le chanteur a lui aussi tenu à s'engager pour aider les gens victimes de massacres au Congo.

Ça fait plaisir de voir les artistes de rap français à nouveau s'engager pour des causes qui leur tiennent à cœur. Evidemment, on aurait préféré ne pas en avoir besoin, mais l'actualité est tellement dramatique que n'importe quelle aide est la bienvenue. Le Congo est actuellement toujours en proie à des massacres et des pillages dans plusieurs régions du pays, et les rappeurs FR, dont un certain nombre sont originaires de RDC, ont tenu à faire ce qu'il pouvait pour apporter un peu d'aide aux victimes. Cette semaine, c'est Tiakola qui se distingue avec sa loterie caritative.

Une initiative organisée conjointement avec l'association Médecins Sans Frontières, et sur laquelle Tiakola a communiqué via plusieurs stories postées sur son compte Instagram. Le concept est simple : une loterie va être organisée dans le but de faire gagner 5 lots de 2 places pour son concert à l'Accor Arena, aux participants qui seront tirés au sort. Le billet de tombola coûte 5 euros pour vous inscrire à l'évènement. Pour ceux que ça intéresse, c'est par ici que ça se passe.

Une somme qui permet d'offrir 11 vaccins contre la rougeole, qui frappe sévèrement les populations déplacées par les combats qui ont toujours lieu dans la région du Nord-Kivu. 5 euros qui peuvent donc faire beaucoup de bien à pas mal de monde, si jamais le cœur vous en dit. On salue évidemment l'initiative du rappeur, qui vient s'ajouter au concert caritatif organisé par l'UNICEF, ou même au récent morceau réalisé sous l'impulsion de Gradur.